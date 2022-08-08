إيجار أطول مدة لإبرام العقد 30 عامًا

أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحد الأقصى والأدنى لشروط عقود الإيجار.

وقالت شبكة التأجير في تغريدة على حسابها الرسمي “تويتر” “يمكنك الدخول في عقد يحدد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضاف “آلية السداد متبعة في العقد. الحد الأدنى لمدة إبرام العقد 3 أشهر، وأطول مدة للعقد 30 سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المعجبين حول الحد الأقصى لمدة الإيجار الممكنة.

قضايا عقد الإيجار المبرمة خارج الإيجار.

و قبل؛ وأوضحت وزارة العدل أنه يجب تسجيل عقود الإيجار السابقة والحالية واللاحقة في شبكة “إيجار” لإحداث آثارها القانونية، مبينة أن العقود السابقة المبرمة بين أطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق بالإجراءات المحددة في هذا الصدد.

أوردت الوزارة في تعميمها الصادر بتاريخ 19 ذو الحجة 1444 هـ حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار على الشبكة وآلية التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سواء في حالة ذلك. وافق المؤجر والمستأجر على تسجيل العقد على شكل نموذج موحد، أو وفق نموذج آخر غير النموذج القياسي، أو إذا امتنع أحد الطرفين عن تسجيله على الشبكة، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بذلك. الحالة، وهي تسجيل العقد على الشبكة كحدث إيجار، بحيث تسري عليه الأحكام القانونية.