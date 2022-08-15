إيجار توضح المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي

وأوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المهلة النهائية لمغادرة المستأجر بعد صدور أمر المحكمة وإتمام العقد المعياري تحددها السلطة القضائية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “حاليًا أنت غير متاح لإلغاء اشتراك العقار من شبكة التأجير، وأنت أيضًا غير متاح لتعديل العقد عند دخوله حيز التنفيذ، إلا بإضافة مرافق، أو إذا إنه عقد تجاري، يمكن تعديل النشاط التجاري “.

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين، الذي قال خلاله “ما المدة التي يستغرقها المستأجر للخروج بعد صدور أمر من المحكمة وانتهاء عقد الإيجار”

أطول مدة لإبرام العقد.

و قبل؛ أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحد الأقصى والأدنى لشروط عقود الإيجار.

وقالت شبكة التأجير في تغريدة على حسابها الرسمي “تويتر” “يمكنك الدخول في عقد يحدد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضاف “آلية السداد متبعة في العقد. الحد الأدنى لمدة إبرام العقد 3 أشهر، وأطول مدة للعقد 30 سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المعجبين حول الحد الأقصى لمدة الإيجار الممكنة.

قضايا عقد الإيجار المبرمة خارج الإيجار.

كما أوضحت وزارة العدل أنه يجب تسجيل عقود الإيجار السابقة والحالية واللاحقة في شبكة “إيجار”، حتى تكون منتجة للأغراض القانونية، مبينة أنه يمكن تسجيل العقود السابقة المبرمة بين أطراف خارج الشبكة. وفقا للإجراءات المحددة في هذا الشأن.