إيجار لا يحق للمؤجر فرض رسوم إضافية خلال مدة سريان العقد

أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه لا يمكن سداد الأقساط خلال مدة الإيجار.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لا يمكن تعديل المبلغ المحدد في العقد خلال مدة العقد”.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المتابعين، قال خلاله “لقد استأجرت شقة منذ ثمانية أشهر، وقد طلب مني المالك الآن دفع رسوم إضافية للمرافق .. هل يحق للمالك فرض رسوم الخدمة مدة العقد

في هذه الحالة، يجوز للمؤجر التأجير من الباطن

و قبل؛ أوضحت شبكة الإيجارات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للمؤجر التأجير من الباطن بشرط إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “من الممكن التأجير من الباطن، لكن بالدخول في العقد الأساسي قبل توثيقه، لا بد من تفعيل الإيجار من الباطن”.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المتابعين قال خلاله “هل يجوز للمستأجر تأجير الباطن للآخرين”

المهلة الزمنية لمغادرة المستأجر بعد إدخال أمر المحكمة

كما أوضحت شبكة الإيجارات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن السلطة القضائية تحدد مدة مغادرة المستأجر بعد صدور أمر المحكمة وإتمام العقد المعياري.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “حاليًا لا يتوفر حذف للعقار من شبكة التأجير، كما أنه غير متاح لتعديل العقد عند دخوله حيز التنفيذ إلا بإضافة مرافقين، أو إذا أنه عقد تجاري، يمكن تعديل النشاط التجاري “.

جاء ذلك رداً على أحد المراقبين، قال خلاله “ما هي المدة التي يستغرقها المستأجر للمغادرة بعد صدور أمر المحكمة وانتهاء عقد الإيجار”