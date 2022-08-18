إيجار يمكن للمؤجر إصدار سند قبض

أكدت شبكة الإيجارات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قدرة المالك على إصدار إثبات الاستلام، وكذلك قدرة المستأجر على طلب إصدار السند.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “يمكن للمالك إصدار إثبات إيصال، كما يمكن للمستأجر طلب إصدار الإثبات ؛ يذهب إلى المالك للموافقة عليه، وإذا تمت الموافقة على المالك، ينعكس الدفع في النظام “.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المتابعين، قال خلاله “لقد عقدت عقد إيجار موحد وأصبح ساري المفعول، وقمت بتحويل الدفعة الأولى من الستة أشهر الأولى إلى المالك، فهل يمكنني إصدار إيصال “حسابي الإيجاري أم المكتب العقاري الذي أبرم العقد

المهلة الزمنية لمغادرة المستأجر بعد إدخال أمر المحكمة

و قبل؛ وأوضحت الشبكة أن مدة مغادرة المستأجر بعد صدور أمر المحكمة وانتهاء العقد المعياري تحددها القضاء.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “حاليًا أنت غير متاح لإلغاء اشتراك العقار من شبكة التأجير، وأنت أيضًا غير متاح لتعديل العقد عند دخوله حيز التنفيذ، إلا بإضافة مرافق، أو إذا إنه عقد تجاري، يمكن تعديل النشاط التجاري “.

جاء ذلك رداً على أحد المراقبين، قال خلاله “ما هي المدة التي يستغرقها المستأجر للمغادرة بعد صدور أمر المحكمة وانتهاء عقد الإيجار”

أطول مدة لإبرام العقد.

كما أشارت إلى الحد الأقصى والأدنى لعقود الإيجار.

وقالت شبكة التأجير في تغريدة على حسابها الرسمي “تويتر” “يمكنك الدخول في عقد يحدد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضاف “آلية السداد متبعة في العقد. الحد الأدنى لمدة إبرام العقد 3 أشهر، وأطول مدة للعقد 30 سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المعجبين حول الحد الأقصى لمدة الإيجار الممكنة.