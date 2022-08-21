إيجار يمكن للمؤجر التأجير من الباطن في هذه الحالة

أوضحت شبكة الإيجارات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للمؤجر التأجير من الباطن بشرط إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “من الممكن التأجير من الباطن، لكن بالدخول في العقد الأساسي قبل توثيقه، لا بد من تفعيل الإيجار من الباطن”.

جاء ذلك رداً على سؤال تابع لأحد المتابعين قال خلاله “هل يجوز للمستأجر تأجير الباطن للآخرين”

المهلة الزمنية لمغادرة المستأجر بعد إدخال أمر المحكمة

و قبل؛ وأوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المهلة النهائية لمغادرة المستأجر بعد صدور أمر المحكمة وإتمام العقد المعياري تحددها السلطة القضائية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “حاليًا لا يتوفر حذف للعقار من شبكة التأجير، كما أنه غير متاح لتعديل العقد عند دخوله حيز التنفيذ إلا بإضافة مرافقين، أو إذا أنه عقد تجاري، يمكن تعديل النشاط التجاري “.

جاء ذلك رداً على أحد المراقبين، قال خلاله “ما هي المدة التي يستغرقها المستأجر للمغادرة بعد صدور أمر المحكمة وانتهاء عقد الإيجار”

أطول مدة لإبرام العقد.

و قبل؛ أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحد الأقصى والأدنى لشروط عقود الإيجار.

وقالت شبكة التأجير في تغريدة على حسابها الرسمي “تويتر” “يمكنك الدخول في عقد يحدد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضاف “آلية السداد متبعة في العقد. الحد الأدنى لمدة إبرام العقد 3 أشهر، وأطول مدة للعقد 30 سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المعجبين حول الحد الأقصى لمدة الإيجار الممكنة.