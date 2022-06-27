إيجالو يتصدر.. قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية موسم 2022-2022

نجح أوديون إيغالو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، في أن يكون هداف الدوري السعودي للمحترفين، في موسم 2022-2022.

وسجل أوديون إيغالو 24 هدفا ليتصدر قائمة الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، يليه لاعب اتحاد جدة رومارينهو ولاعب النصر أندرسون تاليسكا برصيد 20 هدفا.

توج الفريق الكروي الأول لنادي الهلال بطلاً لدوري المحترفين السعودي هذا الموسم بعد تسجيله 67 نقطة.

“كورة 365” يستعرض جدول الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية موسم 2022-2022

1- أوديون إغالو “الهلال” 24 هدفاً

2 – رومارينهو “الاتحاد”، أندرسون تاليسكا “النصر” 20 هدفًا

3 Leander Tawamba “تعاون” 18 هدفًا

4 عبد الرزاق حمدالله “النصر” 15 هدفا

5 كريم البرقاوي “الرائد”، كارلوس جونيور “الشباب”، إيميليو زيلايا “داماك”، موسى ماريغا “الهلال” 13 هدفاً.