إيجالو VS أحمد موسى.. ثروة مهاجم الهلال تتحدى “سيارات” نجم النصر!

كلا المهاجمين أوديون إيغالو وأحمد موسى نجحا فِيْ تقديم مستويات جيدة للغاية مع الهلال والنصر على التوالي، الأمر الذي يجمعهما من وقت لآخر فِيْ المقارنة.

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إيغالو وموسى، وكلاهما كان لهما مسيرتين دوليتين مميزتين مع المنتخب النيجيري لكرة القدم، حيث توج مهاجم الهلال بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية 2022، فِيْما تجاوز نجم النصر السابق أكثر من 100 مباراة دولية. ، مع أهداف رائعة للغاية فِيْ كأس العالم 2014 و 2022 عَنّْ طريق التصرف.

إيغالو ضد أحمد موسى .. مهاجم الهلال يتحدى ثروة نجم النصر “عربات”!

وسلطت صحيفة “بانشينج” النيجيرية، فِيْ تقرير لها، الضوء على قائمة أغنى اللاعبين النيجيريين فِيْ العالم، كاشفة عَنّْ قيمة الثروة المالية التي يمتلكونها، بالإضافة إلَّى بعض المعلومات الأخرى المتعلقة باستثماراتهم التجارية والسيارات الفاخرة وغيرها. .

فِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ مقارنة بين إغالو وموسى اللذان حصلا على الكثير من ثروتهما المادية من الهلال والنصر

أوديون إغالو ثروة تقدر بـ 75 مليون ريال سعودي.

يحتل إيغالو المرتبة السادسة بين أغنى نجوم كرة القدم فِيْ نيجيريا، بثروة تقدر بـ 20 مليون دولار.

وكتبت الصحيفة “بفضل راتبه السنوي الضخم – مع الهلال – لا يتردد اللاعب فِيْ صرف أمواله على السيارات الفاخرة”، موضحة أنه يمتلك “رينج روفر سبورت” و “مرسيدس بنز جي واجن”. “. “، بينما كان يمتلك أسطولًا آخر من السيارات الفاخرة فِيْ مرآبه الخاص.

أحمد موسى ثروة تقدر بـ 67.5 مليون ريال سعودي.

وجاء فِيْ المركز السابع أحمد موسى بفارق 2 مليون دولار فقط عَنّْ أوديون إيغالو.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن موسى هُو أحد الرياضيين النيجيريين، الذي يعمل فِيْ التجارة والاستثمار، حيث يمتلك “محطة وقود” فِيْ مدينة كانو، وأكد أنه يحب السيارات، حيث يمتلك “رينج روفر سبورت”، ” Mercedes-Benz G-Wagon “و” BMW “و i8 وسيارات أخرى.

يشار إلَّى أن أحمد موسى ارتدى قميص النصر من صيف 2022 قادمًا من مدينة ليستر سيتي الإنجليزية حتى أكتوبر 2022.