إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع 868 مليون ريال في حساب “سكني” مستفيدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و “الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2022.

قال المدير التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 868 مليون ريال لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعومة.

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المودع في حسابات مستفيدي سكني منذ الإعلان عن برنامج التحول في يونيو 2017 إلى أغسطس 2022 بلغ نحو 40 مليار ريال.

تنويع برامج الدعم السكني

وأضاف بن ماضي “تنويع برامج دعم الإسكان إلى المزيد من الحلول والخيارات. يأتي تأكيداً على حماس الصندوق العقاري لمواكبة أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70٪ وتقديم حلول الإسكان والتمويل، ودعم البناء للأنظمة. والتشريعات التي تسمح للمستفيدين بامتلاك منزلهم الأول حسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

صندوق التنمية العقاري

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات مختلفة، منها 4 منتجات ائتمانية عقارية مدعومة، و 5 باقات دعم سكني، عبر أكثر من 43 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات العقارية وأجهزة الخدمة الذاتية على فروع الصندوق 24 ساعة في اليوم، وترد قنوات التواصل الاجتماعي الموحدة على استفسارات وأسئلة المستفيدين حول “القرض المدعوم” وحزم الدعم السكني.