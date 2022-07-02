إيرادات النفط التاريخية تحيي طموح “صندوق الثروة السيادي” فِيْ العراق

فِيْ أعقاب عائدات النفط التاريخية، عادت فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادية للبلاد لتأمين مستقبلها وتعظيم فوائضها.

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، أنها حققت عائدات مالية من كَمْيات النفط المصدرة خلال شهر حزيران / يونيو، وهِيْ الأعلى فِيْ تاريخ البلاد.

وقالت الوزارة فِيْ بيان حصلت عليه العرب اليوم الإخبارية إن “إجمالي كَمْية صادرات النفط الخام بلغت 101 مليونا و 191 ألفا و 236 برميلا بإيرادات بلغت 11.505 مليار دولار”.

حلم صندوق الثروة السيادية

منذ منتصف العام الماضي، دعت قوى سياسية ومجموعة من الخبراء فِيْ مجال الاقتصاد إلَّى إنشاء صندوق سيادي، على غرار الدول الأخرى، يغذيه الوفرة المالية لفائض عائدات النفط الخام فِيْ ظل التصعيد. أسعار البيع العالمية منذ الربع الأخير من العام الماضي.

صناديق الثروة السيادية هِيْ فِيْ الأصل صناديق استثمار تدير الفوائض المالية للدولة من خلال أصول خارج حدود بلدان المنشأ، لكنها لا تتبع وزارات المالية أو البنوك المركزية، لأنها تختلف عَنّْ الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكان العراق قد أقر ميزانيته لعام 2022، بقيمة نحو 88 مليار دولار، بناءً على احتساب سعر بيع برميل النفط الواحد عَنّْد 45 دولاراً.

ووصل سعر برميل النفط حتى مساء أمس الجمعة إلَّى أكثر من 113.70 دولار، بعد أن تجاوز حاجز 130 دولارا فِيْ مارس الماضي، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي، مما يوحي بزيادة فِيْ قيم البيع خلال النصف الثاني من هذا العام.

الالتزام تجاه الأجيال القادمة

فِيْ أواخر آب / أغسطس 2022، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عَنّْ بدء العمل فِيْ إنشاء صندوق الأجيال، مؤكداً أن ذلك يأتي “من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا”.

وأشار الكاظمي وقتها خلال جلسة لمجلس الوزراء “نريد تأمين مستقبل العراق بعيدا عَنّْ الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مهِيْمنة طيلة الحياة، وبدأت دول كثيرة فِيْ البحث عَنّْ طاقات بديلة ونظيفة. “

وتزامن ذلك الإعلان مع قرب الانتهاء من التعويضات التي دفعها العراق نتيجة غزو النظام السابق للكويت والتي تبلغ 3٪ من عائدات كل برميل نفط.

لكن هذا المشروع تراجع ونسي، فِيْ ظل رغبات وإرادات القوى السياسية المنقسمة بين التأييد والمعارضة، والشكوك حول صدق النوايا.

دعم الطوارئ

فِيْ بداية هذا العام، عاد النقاش حول الصناديق السيادية مرة أخرى فِيْ أعقاب ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكنه سرعان ما عاد إلَّى الأدراج بعد قانون الطوارئ الغذائي والأمن التنموي، الذي تمت الموافقة عليه فِيْ التاسع من الماضي. الشهر، بعد جدل وجدال كبير استمر لشهُور.

ويهدف قانون “الدعم الطارئ” الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 17 مليار دولار، إلَّى تشريع المدفوعات الطارئة خاصة فِيْ قطاع الكهرباء وتحقيق “الأمن الغذائي”، فِيْ ظل عدم الموافقة على موازنة 2022.

استهلاك الوقت

رفع الخبير الاقتصادي نبيل المرصومي، خلال حديث لـ “العرب اليوم الاخبار”، مستوى التحذير نتيجة تضييع مزيد من الوقت دون إطلاق صندوق سيادي فِيْ ظل تصاعد عائدات العراق من النفط الخام.

ويؤكد المرصوي أن “البلاد تواجه مصيرًا مشوشًا تنعكس نتائجه فِيْ مزيد من التعقيد وضياع فرص العلاج الممكنة لترتيب البيت الاقتصادي فِيْ العراق فِيْ ظل الأزمات الحالية”، مشيرًا إلَّى أن ” إن ارتفاع عائدات النفط وما يقابله من نقص فِيْ التخطيط للحاضنات والمخازن للاستفادة منها سيدفع المزيد من الناس للاستفادة منها “. يضيع المال ويضيع دون أي فائدة “.

من جهته يرى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أنه من الصعب “اعتماد آليات الصندوق السيادي لإدارة المدخرات المالية السنوية ما لم يكن هناك قانون للموازنة العامة الاتحادية لعام 2022. “

وأشار صالح، فِيْ حديث لـ “العرب اليوم نيوز”، إلَّى أن هناك أحكاماً وآليات فِيْ قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل تنظم هذا الموضوع.