إيرادات غير مسبوقة لـ”قناة السويس”.. 7 مليارات دولار

حققت قناة السويس المصرية أعلى إيرادات سنوية فِيْ تاريخها، حيث بلغت 7 مليارات دولار، خلال العام المالي 2022/2022.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هِيْئة قناة السويس، اليوم الاثنين، أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.

وأكد أن القناة سجلت أعلى صافِيْ صافِيْ حمولة سنوية للسنة المالية 1.32 مليار طن، وأعلى عائد مالي سنوي قدره 7 مليارات دولار، متجاوزة جميع الأرقام المسجلة سابقا.

وأوضح أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2022/2022 رصدت زيادة كبيرة فِيْ عدد السفن العابرة للقناة.

خلال تلك الفترة عبرت 22032 سفِيْنة مقابل 19047 سفِيْنة خلال العام المالي 2022/2022 بفارق 2985 سفِيْنة بزيادة 15.7٪ فِيْما بلغ إجمالي الحمولة الصافِيْة التي تعبر القناة 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2022 /. 2022 مقارنة بـ 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2022/2022 بفارق 130 مليون طن بزيادة قدرها 10.9٪.

وأشار ربيع إلَّى أن الزيادة فِيْ عدد وأطنان السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2022/2022 ساهمت فِيْ تحقيق طفرة كبيرة فِيْ إيرادات القناة، مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد مالي سنوي فِيْ تاريخ القناة. 7 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار بزيادة 20.7٪.

وأكد رئيس الهِيْئة أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها الحركة التجارية العابرة لقناة السويس خلال السنة المالية تتويجاً لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهِيْئة فِيْ استقطاب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس. وانعكاس لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلَّى زيادة المدخرات التي حققتها قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، فِيْ ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن وأسعار الشحن، وارتفاع أسعار النفط، والتغير فِيْ أسعار النفط. خريطة التجارة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الفريق ربيع أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك قيادة قناة السويس وأهميتها فِيْ ضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد العالمية باعتبارها أسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أماناً.

وأشار إلَّى أن هذا النجاح جاء نتيجة التخطيط الاستراتيجي والعمل الجاد والتطوير المستمر للمسار الملاحي بدءاً بمشروع القناة الجديدة مروراً بالمشروع الجاري لتطوير القطاع الجنوبي. التطوير المستمر للمسار الملاحي وضرورة الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وخلق قيمة مضافة لمشروعات القناة.

كشف الفريق ربيع عَنّْ زيادة معدلات عبور أنواع مختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2022/2022، لافتاً فِيْ هذا الصدد إلَّى أن سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كانت الأهم. فئات السفن العابرة للقناة حسب إجمالي حمولات الترانزيت ونسبة عائداتها. المحقق.

عبرت 5520 سفِيْنة حاويات بحمولتها الإجمالية الصافِيْة 638 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، ويفسر ذلك حَقيْقَة أن العديد من الخطوط الملاحية أضافت خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.

وأشار رئيس الهِيْئة إلَّى أن سفن الصب الجاف جاءت فِيْ المرتبة الثانية كأهم فئة من السفن العابرة للقناة، حيث عبرت 6327 سفِيْنة صب خلال العام المالي 2022/2022 بصافِيْ حمولتها الإجمالية 254 ألف طن محققة إيرادات. 1.3 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة فِيْ ظل تنامي تجارة الفحم عبر القناة، وخاصة إلَّى أوروبا، لتعويض النقص فِيْ الإمدادات الروسية لهذه الدول.

وأضاف أن ناقلات النفط احتلت المرتبة الثالثة من حيث أهميتها النسبية، حيث عبرت 5451 ناقلة نفط بحمولة صافِيْة إجمالية قدرها 236 ألف طن محققة إيرادات بلغت 1.2 مليار دولار فِيْ تلك الفترة، متأثرة بتحسن الطلب على النفط الخام مع تعافِيْ النفط الخام. الاقتصادات الكبرى.

تبعتها فِيْ الأهمية النسبية ناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث عبرت 886 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بإجمالي صافِيْ حمولة 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار.

شهدت قناة السويس خلال العام المالي 2022/22 عبور 1959 سفِيْنة بضائع عامة و 966 ناقلة نقل و 60 سفِيْنة ركاب.

جدير بالذكر أن إحصاءات الملاحة خلال العام المالي 2022/2022 سجلت أعلى إيرادات شهرية فِيْ تاريخ القناة خلال شهري يونيو ومايو 2022، وسجل شهري أبريل ومايو من العام الجاري أعلى صافِيْ إيرادات شهرية فِيْ تاريخ القناة. يحمّل عبر التاريخ القناة.