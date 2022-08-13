إيرادات قناة السويس تقفز متجاوزة 123 مليار جنيه فِيْ 12 شهراً

كشفت بيانات رسمية حديثة أن الإيرادات سجلت نموا كبيرا فِيْ إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يونيو من العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة الإيرادات نحو 123.1 مليار جنيه.

وبحسب البيانات، فقد سجلت إيرادات هِيْئة قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه فِيْ يونيو الماضي مقابل نحو 12 مليار جنيه فِيْ مايو الماضي. وسجلت فِيْ أبريل الماضي نحو 11.6 مليار جنيه مقابل نحو 10 مليارات جنيه فِيْ مارس.

وسجلت إيرادات هِيْئة قناة السويس فِيْ فبراير نحو 8.6 مليار جنيه مقابل نحو 8.5 مليار جنيه فِيْ يناير.

وسجلت إيرادات قناة السويس فِيْ ديسمبر الماضي نحو 8.7 مليار جنيه مقابل نحو 9 مليارات جنيه فِيْ نوفمبر الماضي. بينما سجلت نحو 8.7 مليار جنيه فِيْ أكتوبر الماضي.

وبلغت إيرادات القناة فِيْ سبتمبر نحو 8.8 مليار جنيه وهُو نفس الرقم الذي سجلته فِيْ أغسطس من العام الماضي.

وسجلت إيرادات القناة فِيْ يوليو من العام الماضي نحو 8.3 مليار جنيه مقابل نحو 7.8 مليار جنيه فِيْ يونيو من العام الماضي.