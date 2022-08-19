“إيران إنترناشيونال” طهران ستبيع 50 مليون برميل نفط ضمن صفقة مع واشنطن

وكشف موقع “إيران إنترناشيونال” عَنّْ بعض تفاصيل الصفقة المرتقبة التي قالت إنها ستنفذ خلال 4 أشهر.

وتشمل تسريبات الصفقة اتفاقية لبيع إيران 50 مليون برميل من النفط خلال 120 يومًا، والإفراج عَنّْ أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة فِيْ كوريا الجنوبية.

ونقلت إيران الدولية عَنّْ مصادر إيرانية قولها إن واشنطن وافقت على رفع العقوبات عَنّْ 17 مصرفا.

من ناحية أخرى، نقل موقع “أكسيوس” على الإنترنت عَنّْ مجلس الأمن القومي الأمريكي أن التقارير عَنّْ تنازلات لإيران غير صحيحة.

وأضاف الموقع أن إيران لم توافق على الاقتراح الأوروبي بإحياء المفاوضات وأرسلت طلبات إضافِيْة.