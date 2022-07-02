إيران تحرم الأجانب من الحسابات المصرفِيْة.. ضربة للعراقيين والأفغان

بدأت البنوك الإيرانية فِيْ تقييد الحسابات المصرفِيْة للمقيمين الأجانب دون سابق إنذار، فِيْ ضربة للعراقيين والأفغان فِيْ البلاد.

يشكل المواطنون العراقيون والأفغان النسبة الأكبر من الأجانب الموجودين حاليًا فِيْ إيران.

بدأ تنفِيْذ القرار الذي لم يتم الإعلان عَنّْ ملامحه رسميًا يوم الجمعة، وتسبب فِيْ اضطراب كبير فِيْ معيشة الأجانب الذين حرموا من شراء الاحتياجات الأساسية بالبطاقات المصرفِيْة، ولم يعد بإمكانهم سحب الأموال لإدارة شؤونهم. أمور.

كَمْا تضمن القرار حرمان الأجانب من الخدمات المصرفِيْة عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

استعرض مراسل العرب اليوم الإخبارية فِيْ طهران، وثيقة صادرة عَنّْ بنك صادرات إيران تحظر تقديم الخدمات المصرفِيْة عبر الإنترنت والهاتف المحمول لمستخدميه غير الإيرانيين.

وفقًا لهذه الوثيقة، سيتم أيضًا إلغاء تنشيط عضوية جميع المستخدمين غير الإيرانيين الذين كانوا فِيْ السابق أعضاء فِيْ أنظمة الهاتف المحمول الخاصة بالبنك.

رفض “بدون تحذير مسبق”

أعلن بعض الرعايا الأجانب فِيْ إيران، بينهم طلاب جامعيون، فِيْ مقابلة مع مراسل “العرب اليوم نيوز” أن الخدمات المصرفِيْة فِيْ إيران تواجه مشاكل، منها إغلاق البنوك حسابات الأجانب دون سابق إنذار.

وأشاروا إلَّى أن هذه المشاكل تشمل رجال الأعمال والمستثمرين والطلاب ورجال الأعمال الأجانب الموجودين فِيْ إيران.

وأضاف هؤلاء الطلاب الأجانب أن سحب الأموال وكذلك تحويل الأموال يمثل مشكلة أخرى للمواطنين الأجانب فِيْ إيران ولا يمكن الوصول إلَّى هذه الخدمات حاليًا.

قالوا إن الأموال مودعة بالفعل فِيْ حسابات الناس ولكن لا يمكن سحبها.

“إذا فتح شخص أجنبي حسابًا فِيْ طهران، فلن يتمكن من تلقي الخدمات المصرفِيْة فِيْ مشهد أو باقي المحافظات، ويطلب فرع البنك من مقدم الطلب الذهاب إلَّى نفس البنك الذي يفتح الحساب”.

وتابع “المشكلة التالية هِيْ توفِيْر الخدمات الإلكترونية، بحيث لا تقدم البنوك المتنقلة خدماتها للمستخدمين الأجانب، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل البنوك المختلفة، ومنها ملات، وسمان، ودي، والصدرات، والتجارية. . ”

السفارة العراقية فِيْ طهران لا ترد

حاول مراسل العرب اليوم الإخبارية فِيْ طهران الحصول على موقف ورد من السفارة العراقية فِيْ طهران للرد على مثل هذه الإجراءات بحق الجاليات الأجنبية، بما فِيْ ذلك الجاليات العراقية.

ورد موظف بالسفارة العراقية على الهاتف قائلا “هذا القرار مرفوض لكن السفارة لا تستطيع تحديد موقف معين وعلى الخارجية العراقية أن تتخذ موقفا”.

وأضاف “يمكن فِيْ بعض الأحيان ملاحظة أن البنوك الإيرانية لا تميز بين الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني والذين لديهم إقامة قانونية، ولا تعاملهم بشكل لائق مع الأجانب، بمن فِيْهم رجال الأعمال وطلاب الجامعات”.

بنك إيراني يؤكد ‘اضطراب’

وفِيْ سياق متصل، قام مراسل “العرب اليوم نيوز” بزيارة فرع بنك ملات فِيْ طهران، والذي كثيرا ما يستخدمه العراقيون.

قال مسعود جليلي، مسؤول العلاقات العامة فِيْ فرع بنك ملات – الواقع فِيْ شارع ولي العصر وسط طهران – إنه على الرغم من تعليمات البنك المركزي الإيراني بضرورة استفادة الرعايا الأجانب ذوي الوجود القانوني من الخدمات المصرفِيْة مثل المواطنين الإيرانيين، إلا أن هذا لم يتحقق فِيْ ممارسة.

وأشار إلَّى أن المشكلة تكَمْن فِيْ النهج الخاص للبنوك فِيْ تقديم الخدمات المصرفِيْة، وبنك ملت هُو مثال على هذه القضية.

وأضاف “لا يوجد فرع لبنك ملات فِيْ طهران يفتح حسابا للأجانب، لكن فرعا آخر لهذا البنك مستعد لفتح حساب، لكنه لا يقدم خدمات مصرفِيْة”.

يواجه الرعايا الأجانب فِيْ إيران مشاكل مصرفِيْة أخرى تتعلق بتمديد إقامتهم بشكل دوري، وهِيْ عملية تستغرق من شهر واحد إلَّى 45 يومًا يُحرمون خلالها من الخدمات المصرفِيْة.

كَمْا أعلنت وكالة الأنباء الأفغانية (آفا)، فِيْ تقرير لها، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ترددت صدى شكاوى كثيرة فِيْ هذا الصدد من مواطنين ومهاجرين أفغان عبر إيران على مواقع التواصل الاجتماعي.

كَمْا أعلنت مجموعة من النشطاء الأفغان فِيْ مشهد أنه، وفقًا لمسؤولين فِيْ فروع بنك التصدير، أمر البنك المركزي الإيراني بحظر برامج الهاتف المحمول الخاصة بهم.

وأضافت وكالة “صوت أفغانستان” أنه على الرغم من تعميم البنك المركزي الإيراني بشأن فتح حسابات مصرفِيْة واستخدام الخدمات المصرفِيْة، إلا أن بعض الفروع المصرفِيْة ما زالت قيد الاتصال لتقديم خدمات مصرفِيْة لغير الإيرانيين.