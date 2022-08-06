إيران تسجل أعلى درجات الحرارة بالعالم عند 53 مئوية

تصدرت مدينة عبادان الإيرانية قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

نشر الدكتور عبد الله المسند، عالم الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، على حسابه بموقع تويتر قائمة بأعلى درجات الحرارة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم، بحسب موقع EldoradoWeather المتخصص.

إيران تقود

وقال المسند إن درجة الحرارة وصلت إلى 53 درجة مئوية (أكثر من نصف درجة غليان الماء)، وذلك ظهر أمس في عبادان غربي إيران.

وسجلت مدينة عبادان 53 درجة مئوية لتحتل المركز الأول، تلتها مدينة الجهراء الكويتية التي سجلت 52.8 درجة، فيما جاءت منطقة العبدلي في المرتبة الثالثة بنسبة 52.3 درجة مئوية، تليها منطقة الصليبية في الكويت بنسبة 52.1 درجة. ومن ثم مدينة العمارة في العراق 51.8 درجة مئوية.

وسجلت الكويت والعراق أعلى درجات الحرارة

تضمنت قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مدينة عربية من بين أفضل 15 مدينة ذات أعلى درجات الحرارة في العالم، حيث سجلت مدينتا الكويت والعراق أعلى درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تصدرت الكويت قائمة الدول التي شهدت مدنها ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث بلغ عدد المدن المسجلة في القائمة 8 مدن.