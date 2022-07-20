إيران تطلق التداول بالريال والروبل لتعزيز العلاقات مع روسيا

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني علي صلحبادي، الأربعاء، أن بلاده وروسيا بدأتا تداول العملات الوطنية للبلدين، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المرشد الأعلى الإيراني علي. خامنئي.

وقال صالح عبادي فِيْ تصريح للصحفِيْين، تلاه مراسل “العرب اليوم نيوز” فِيْ طهران، عقب اجتماع مع وكالة أنباء “العرب اليوم نيوز” فِيْ طهران، “منذ أمس بدأنا التعاملات المالية بين إيران وروسيا بالروبل الروسي والريال الإيراني”. الحكومة الإيرانية. وجود.”

وتوقع أن يزداد حجم التعاملات التجارية بين إيران وروسيا تدريجياً مع استخدام العملات الوطنية بين البلدين، مشيراً إلَّى أنه “بهذا الإجراء لن يكون اليورو والدولار حاسماً بعد الآن”.

اتفق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس، مع الرئيس بوتين، على استخدام العملات الوطنية بين البلدين فِيْ المعاملات التجارية.

وقال خامنئي “أوافق على سياسة استبدال العملات الوطنية فِيْ المبادلات بين البلدين واستخدام عملات أخرى بدلاً من الدولار، ويجب أن نخرج الدولار تدريجياً من مسار التعاملات العالمية، وهذا ممكن تدريجياً”.

ومن جانبه اتهم بوتين الولايات المتحدة باستخدام الدولار لحظر ونهب دول أخرى، مشيرا إلَّى أن “هذا يضرها فِيْ النهاية ويضعف الثقة العالمية بهذه العملة ويحفز الدول على استخدام عملات بديلة”.

تواجه كل من إيران وروسيا عقوبات شديدة من الغرب، أولاً بسبب برنامجها النووي والثانية بسبب حرب أوكرانيا، وتحاول الدولتان إيجاد طرق للالتفاف على هذه العقوبات وإجراء تبادلات تجارية.

وبحسب تقارير إيرانية، بلغ مستوى التبادل التجاري بين إيران وروسيا العام الماضي قرابة 4 مليارات دولار.