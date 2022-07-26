إيسترن كومباني يضرب المصري بثنائية في الدوري

تمكن الفريق الكروي الأول لشركة Eastern Company من التغلب على نظيره المصري، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف واحد.

افتتح التسجيل أحمد متعب في الدقيقة الثالثة لصالح الشركة الشرقية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشركة الشرقية 1-0.

وفي الشوط الثاني سجل الياس الجلاصي هدف التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء فيما سجل محمد صالح هدف الشرقية في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

تلقى أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي المصري البورسعيد بطاقة حمراء وطرد في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 24 نقطة ليحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري المصري الممتاز فيما تجمد رصيد المصري عند 31 نقطة في المركز العاشر.