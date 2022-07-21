إيسترن كومباني يفرض التعادل على الاتحاد السكندري بريمونتادا مثيرة

حُسمت المباراة بين فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية ونظيره شركة إيسترن كومباني، في اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وافتتح مابولو التسجيل في الدقيقة 30 لاتحاد الإسكندرية فيما أضاف مابولو الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد إهدار ركلة جزاء.

فيما سجل محمد صالح الهدف الأول لشركة إيسترن كومباني في الدقيقة 45 لينهي الشوط الأول بفوز الاتحاد الإسكندري 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل عماد ميهوب هدف التعادل لشركة Eastern Company، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 30 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز فيما رفع اتحاد الإسكندرية رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.