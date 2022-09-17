من هي إيفلين خليفة ملكة جمال البحرين ويكيبيديا، إيفلين خليفة من الشخصيات البارزة والمشهورة التي حصلت على الفوز بمسابقة ملكة جمال دولة البحرين لسنة 2022م وهي تهتم بعالم الأزياء والموضة بشكل كبير وتبلغ إيفلين خليفة من العمر 24 سنة ومعتنقة الديانة الاسلامية ولالاضافة الى ذلك فانها عازفة بيانو لامعة وبارزة بدولة البحرين وبالتالي فانها حاملة جنسية البحرين والجنسية الروسية.

إيفلين خليفة ملكة جمال البحرين ويكيبيديا

إيفلين خليفة ملكة جمال البحرين عام 2022 م، بالإضافة إلى كونها عازفة بيانو مشهورة تحمل الجنسية البحرينية، ولدت لأب بحريني وأم روسية عام 1998 م، وتقيم حاليًا في العاصمة البحرينية المنامة، ودرست في البحرين. المدارس وحصلت على شهادة الثانوية العامة، ثم التحقت بإحدى الجامعات البحرينية وحصلت على درجة البكالوريوس في قسم العلوم المالية والمصرفية. في البداية عملت إيفلين كوجه إعلامي للعديد من التجارية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة العطور والأزياء ومستحضرات التجميل حتى أصبحت من الشخصيات المتميزة ودخلت عالم الموضة وفازت بلقب ملكة جمال البحرين هذا العام 2022 م.

سيرة إيفلين خليفة الذاتية

فيما يلي نستعرض لكم أهم وأهم المعلومات الشخصية عن عارضة الأزياء وأول ملكة جمال البحرين في عام 2022 م، إيفلين خليفة

الاسم الكامل إيفلين عبد الله خليفة.

الميلاد ولدت عام 1998 م.

الميلاد البحرين.

العمر 24 سنة.

الجنسية بحريني وروسي.

العرق عربي.

الجنسية دولة البحرين العربية.

الإقامة المنامة، البحرين.

الدين الإسلام.

الحالة العسكرية أعزب.

التحصيل الأكاديمي درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية.

المهنة والنشاط عارضة أزياء، عازف بيانو.

اللغة العربية “اللهجة البحرينية”.

لغات أخرى الإنجليزية.

عمر إيفلين خليفة ملكة جمال البحرين

إيفلين خليفة تبلغ من العمر 24 عامًا. ولدت عام 1998 م في العاصمة البحرينية المنامة لأب بحريني وأم روسية تحمل الجنسيتين. استطاعت إيفلين تحقيق الشهرة والنجاح بعد مسيرتها المهنية في العديد من المجالات، مثل الوجه الإعلامي لبعض التجارية والشركات العالمية، بالإضافة إلى مشاركتها في عروض الأزياء حتى فوزها بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2022 م، لما لها من سمات جميلة ومميزة.

هل إلفين خليفة ملكة جمال البحرين مريضة

المرض الذي أصاب ملكة جمال البحرين إيفلين خليفة هو فقدان الشهية المعروف علمياً بـ “فقدان الشهية” وهو مرض أصاب إيفلين لفترة طويلة لكنها تمكنت من التخلص منه باتباع نظام غذائي صحي مناسب بالإضافة إلى نشر العديد من المعلومات حول هذا الموضوع. المرض على حساباتها الرسمية. على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المرض وطريقة العلاج المناسبة له، وللتخلص من المرض لمن يعاني منه.

حساب إيفلين خليفة إنستغرام

تمتلك ملكة جمال البحرين هذا العام، إيفلين خليفة، قاعدة جماهيرية كبيرة على حسابها الرسمي على إنستجرام، تليها ما يقرب من 21.6 ألف متابع على تلك المنصة، وتشارك العديد من صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة ملكة جمال البحرين لـ في العام الحالي 2022 م، وقد نالت آلاف الإعجابات. يمكنكم متابعة حساب ملكة جمال البحرين إيفلين خليفة مباشرة عبر الرابط الإلكتروني.

إيفلين خليفة من الشخصيات الناجحة والبارزة بدولة البحرين والتي فارت بملكة البحرين لعام 2022م كونها عازفة بيانو بالبحرين واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة للغاية من خلال تقديمها محتوى بارز بعالم الموضة والازياء وتعمل وجه اعلامي للعديد من الماركات العالمية بمجال العضور والازياء والماركات الاخرى المختلفة.