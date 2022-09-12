اختيرت العارضة وعازفة البيانو البحرينية الروسية البالغة من العمر 24 عامًا إيفلين عبدالله خليفة ملكة جمال الكون فِيْ البحرين 2022.

تم اختيار إيفلين عبد الله خليفة من قبل لجنة تحكيم ضمت الممثلة المصرية مي عمر والمغنية الأمريكية جيسيكا رينوسو من برنامج “بلاك آيد بيز” والباكستانية على اليوتيوب فريال مخدوم، من بين أعضاء آخرين.

نجحت إيفلين فِيْ التغلب على منافستها حيث احتلت لوغان يعقوب البالغة من العمر 18 عامًا المركز الثاني واحتلت المركز الثالث بتعادلها مع صاحبة المركز الثاني مريم ناجي وشيرين أحمد من المنامة.

الثقة بالنفس

خلال مقابلة مع عرب نيوز، قالت إيفلين، “هدفِيْ الرئيسي فِيْ الحياة هُو العثور على النجاح والإيمان بنفسي لأنني عانيت كثيرًا من هذه المشكلة فِيْ حياتي. وأدركت أنه عَنّْدما تؤمن بنفسك، يمكنك تحقيق أي شيء … وأريد أن أخبر كل من ينظر إلي اليوم أن يؤمن بنفسه، كَمْا كنت أؤمن بها وأخواتي فِيْ أنفسنا.

إجابة إيفلين الفائزة

خلال الجزء الأخير من الأسئلة والأجوبة من المسابقة، سألت لجنة التحكيم إيفلين عبد الله خليفة “برأيك، متى ستصبح المرأة متمكنة”

ردت إيفلين، “أعتقد أن المرأة تصبح قوية عَنّْدما تعرف نفسها، وتدرك قيمها وما هِيْ قادرة على ذلك … المرأة المتمكنة هِيْ نموذج يحتذى به للأشخاص الذين تؤدي أفعالهم إلَّى النجاح.”، لذلك أنا هنا صباحا”. كوني تلك المرأة، قاد الجميع إلَّى النجاح ويؤمنوا بأنفسهم.

عَنّْدما سُئلت عَنّْ تجربتها فِيْ مسابقة ملكة جمال الكون البحرين 2022، قالت إيفلين “لقد غيرتني ملكات الجمال كثيرًا، فِيْ مثل هذا الوقت القصير أصبحت شخصًا مختلفًا تمامًا، نسخة أفضل من نفسي.”

نصف روسي

وُلدت إيفلين لأب بحريني وأم روسية، وتعتبر من أهم المدافعين عَنّْ التعليم، وتسعى أيضًا إلَّى رفع مستوى الوعي حول مرض فقدان الشهِيْة الذي عانت منه.

من هِيْ ملكة جمال الكون البحرين العام السابق

فِيْ العام الماضي، اختيرت عارضة الأزياء منار جيس دياني لملكة جمال الكون فِيْ البحرين 2022، ودخلت التاريخ كأقصر مرشح لمسابقة ملكة جمال الكون، بطول 154.9 سم.

اكتسبت أيضًا الاهتمام بعد رفضها ارتداء ملابس السباحة التقليدية فِيْ الجولة التمهِيْدية للمسابقة وحصلت على الكثير من الدعم والتقدير من النساء والمجتمع الذي تمثله.

تأجيل حفل انتخاب ملكة جمال الكون

وفِيْ الوقت نفسه، تم تأجيل مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71، والتي ستتنافس فِيْها إيفلين خليفة، حتى العام المقبل.

فِيْ حين أن المنظمين لم يقدموا أي سبب للتأجيل، فمن المحتمل أن تقام مسابقتان لملكة جمال الكون العام المقبل، مع تتويج فائزة 2023 فِيْ وقت لاحق من العام.