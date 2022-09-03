“إيقاف اسم كبير داخل الهلال”.. تطورات مثيرة فِيْ قضية الموسم

لا تزال قضية النجم العالمي محمد كنو، متوسط ​​فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، تثير الكثير من الحبر فِيْ الإعلام السعودي.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق تعليق كنو “4 أشهر” وحرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. لتجديد اللاعب مع الزعيم رغم توقيعه مع نادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ ؛ تم اعتماد هذه القرارات من قبل مركز التحكيم الرياضي.

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بعد أن يؤكد قرار التحكيم قرارات النزاع ؛ ومن المقرر أن تعود القضية إلَّى لجنة الاحتراف. وسط أنباء عَنّْ اعتقال عدد من مسؤولي الهلال وعلى رأسهم المدير التنفِيْذي فهد المفرج.

* حَقيْقَة “اعتقال” المدير التنفِيْذي للهلال فهد المفرج

وفِيْ هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفرج إيقاف المفرج عَنّْ منصبه. قال “لا أعرف لماذا سيعاقب فِيْ المقام الأول كَمْا يعتقد البعض”.

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رغم ذلك، قلل الفراج فِيْ برنامجه “أكشن مع وليد” من خطورة إيقاف المفرج -إذا حدث- على مستقبل نادي الهلال أو تتويج فريق كرة القدم الأول بالبطولات. . .

وأكد الإعلامي الرياضي الكبير أن الهلال لا يعتمد على شخص واحد. إنه نظام من الرجال، ينتقل من جيل إلَّى جيل، ويحققون النتائج.