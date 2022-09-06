“إيقاف البليهِيْ 6 أشهر”.. رد رسمي على عقوبة الهلال الكبرى

أثار النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خلال مباراة الفتح.

حقق الهلال الفوز 1-0 على الفاتح، فِيْ الجولة الثالثة من مسابقة روشان للدوري السعودي للمحترفِيْن، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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وأثناء عمليات الإحماء سدد البليحي الكرة فِيْ وجه بدر العثمان مراسل شبكة أمن الدولة. إنها الناقل الحصري للمسابقات المحلية.

وطالب البعض بتطبيق اللائحة على قلب دفاع نادي الهلال وتعليقها لمدة 6 أشهر. لاعتدائه على المراسل بضربه بـ “كرة”.

– إذن البليحي قصد “الاعتداء” على المراسل

من جهته كشف العثمان فِيْ تصريحات متلفزة، الثلاثاء، حَقيْقَة الاتهامات الموجهة للبليحي بالتعمد الاعتداء عليه، خلال مباراة الهلال والفتح.

قال العثمان “لا، أبدا .. البليحي صديق مقرب لي، ولم يقصد ضربي على وجهِيْ بالكرة كَمْا اتهمه البعض”.

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وذكر المراسل الصحفِيْ أن مدافع الهلال اتصل به بعد المباراة، واعتذر عَنّْه، ومازح معه قائلاً “المرة القادمة .. سأرمي الكرة فِيْ نظارتك”.

وعليه فقد تم التأكد من عدم فتح ملف تأديبي بحق البليحي فِيْ إطار حادثة المراسل بدر العثمان. كَمْا طالب به بعض الجماهِيْر.