“إيقاف الحائلي ومعاقبة الاتحاد”.. الاحتراف تحسم قضية شراحيلي

اختتمت لجنة الاحتراف وشروط اللاعبين، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع فِيْ شكوى نادي الشباب ؛ فِيْ إطار عقد الاتحاد مع المدافع الدولي أحمد الشراحيلي.

وفِيْ يناير الماضي، ضمن الاتحاد التعاقد مع النجم الدولي أحمد الشراحيلي قلب دفاع فريق الشباب الأول لكرة القدم، بعد دخوله رسميا فترة الوداع.

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إلا أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان تقدمت بشكوى للجنة المهنية. ويتهم العميد ومسؤوليه بـ “التفاوض” مع المدافع الدولي، قبل دخول الفترة الحرة.

وطالب الليث فِيْ شكواه أمام لجنة احتراف وشروط اللاعبين، ضد نادي الاتحاد وأحمد الشراحيلي، بمجموعة من القرارات الرسمية لصالحه. كالآتي

تعويضات مالية من الاتحاد والشراحيلي بمبلغ 21 مليون ريال.

– منع الاتحاد من التعاقد “لفترتي تسجيل”.

الشراحيلي موقوف عَنّْ العمل لمدة 6 أشهر.

– ايقاف رئيس الاتحاد انمار الهِيْلي ومديره التنفِيْذي حامد البلوي.

غرامة وكيل اللاعب 500 ألف ريال.

* خلف كواليس جلسة الاستماع فِيْ قضية الشباب ضد الاتحاد والشراحيلي.

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير صحفِيْة أن اللجنة المهنية لم تجد أي دليل قاطع على أن حركة الشباب ضد الاتحاد.

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وذكرت الأنباء أن المقطع الصوتي للاعب الذي استند إليه الشاب فِيْ شكواه ؛ كانت محادثة غير رسمية للغاية.

وأوضح أن أحمد الشراحيلي قال بـ “الحرف الوحيد” فِيْ المقطع الصوتي “أنا بحاجة إلَّى المال”. دون أي دليل على أنه وقع أو تفاوض مع الاتحاد قبل الفترة الحرة.

وأكد الشاب أن المقطع الصوتي الذي قدمه. يتضمن إعلان شراحيلي الاتفاق مع الاتحاد قبل دخوله المدة الحرة لعقده مع الشباب. نظرًا لحاجته إلَّى مبلغ كبير من المال يقدمه Dean’s Castle.

من جهته علق الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينية على رفض “الاحتراف” الاعتراف بالمقطع الصوتي الذي قدمه نادي الشباب.

وقالت جستينيا فِيْ تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين الصغير “تويتر” “ما زلت متمسكًا برأيي السابق … اللجان المختصة باتحاد الكرة لن تتعامل مع الشكاوى الكيدية ؛ هناك تسجيلات”.

وأكد الإعلامي الرياضي أن الهِيْئات المختصة تمتنع عَنّْ التعامل مع التسجيلات الصوتية فِيْ الحالات التي تعرض عليها ؛ ويرجع ذلك إلَّى عدم رغبته فِيْ فتح باب لن يغلق فِيْ المستقبل بين الأندية.