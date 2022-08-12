“إيقاف الحائلي 6 أشهر”.. كواليس نجاة رئيس الاتحاد و”توريط” البلوي

“ايقاف رئيس الاتحاد انمار الهِيْلي لمدة 6 اشهر” لماذا لم تعلن اللجنة المهنية السعودية عَنّْ هذه العقوبة ضمن قرارات قضية نادي النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقياداته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العالم المحمية.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* خلف كواليس “نجاة الهِيْلي” للعقاب فِيْ قضية الحمد الله

فِيْ هذا الصدد، يقول الصحفِيْ الرياضي تركي السهلي، إن دور الهِيْلي فِيْ تعيين الحمد الله انتهى مبكرًا، وقبل أن تصبح الصفقة مسألة رأي عام.

وأشار السهلي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، إلَّى أن الهِيْلي تفاوض مع النصر لتعيين الحمد الله، صيف 2022، عَنّْدما اقترح أحد أعضاء شرف النصر “الصفقة”.

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وأوضح الكاتب الرياضي أن دور الهِيْلي انتهى برفضه التنازل عَنّْ المصري أحمد حجازي ومهند الشنقيطي ثنائي نادي الاتحاد، ضمن صفقة عبدالرزاق حمدالله.

وأشار إلَّى أنه بعد انسحاب رئيس الاتحاد تولى المدير التنفِيْذي للنادي حميد البلوي مسؤولية التفاوض مع النجم المغربي. أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

وأكد تركي السهلي أن دور البلوي كان مختلفا تماما عَنّْ دور الهِيْلي. حيث “تداول” بشكل غير قانوني مع اللاعب ؛ لذلك، تم إيقافه لمدة 6 أشهر.