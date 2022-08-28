إيقاف الشنقيطي.. تعرف على المباريات التي يغيب عَنّْها نجم الاتحاد

ويغيب النجم مهند الشنقيطي رسمياً عَنّْ المباريات السبع المقبلة التي سيلعبها الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ موسم 2023.

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تمكن أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد من ضم 5 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم المصري طارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا وزكريا هُوساوي وأحمد الشراحيلي وعبدالله الجدعاني.

إيقاف الشنقيطي .. تعرف على المباريات التي يغيبها نجم الاتحاد ..!

وأعلنت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤخرًا، عبر بيان رسمي، إيقاف النجم مهند الشنقيطي لمدة 60 يومًا، بسبب “هروبه” من استدعاء حصل عليه من المنتخب الأولمبي بسبب للإصابة.

وغرم “الاحتراف” نادي الاتحاد 300 ألف ريال.

وفِيْ السطور التالية نستعرض فِيْ “سعودي سبورت” المباريات التي سيغيب عَنّْها النجم مهند الشنقيطي مع الاتحاد

– الصفقة

– رائد

– الخليج

– فوز

– غزو

– اضمك

– وحدة

يشار إلَّى أن الاتحاد نجح فِيْ التغلب على العدالة 3-0 فِيْ أول مباراة له فِيْ موسم 2023 فِيْ دوري روشان السعودي.

ومن المنتظر أن يحل النجم مدالله العليان محل المدرب البرتغالي نونو سانتو فِيْ مباريات الاتحاد الانجليزي السبع المقبلة.