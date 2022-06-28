إيقاف المصري البورسعيدي عن القيد

قررت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، فرض عقوبة على نادي المصري البورسعيدي، بوقف التسجيل بسبب أزمة حقوق كاساردي كاسينجو.

وكان نادي الوداد المغربي قد تقدم بشكوى ضد نظيره المصري في المحكمة الدولية للرياضة، لأنه لم يستلم باقي رسوم بيع كاسادي كاسينجو.

وتجاوزت رسوم بيع كاسينجو لنادي البورسعيدي حاجز المليوني جنيه.

وبذلك يتم منع المصري من التسجيل خلال السوق الصيفي المقبل، بسبب عدم سداد مبلغ 120 ألف دولار لصالح النادي المغربي.

ويعتزم نادي المصري البورسعيد متابعة القضية لاستئناف الحكم.

يشار إلى أن مجلس إدارة المصري البورسعيدي تعاقد مع الكونغولي كازاردي كاسينجو في موسم 2022-2022 لمدة أربعة مواسم، لدعم الفريق الكروي الأول القادم من الوداد المغربي.