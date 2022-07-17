إيقاف تنفيذ عقوبة حبس مرتضى منصور لسبه الخطيب وتغريمه 10 آلاف جنيه

أصدرت محكمة استئناف الجرائم الاقتصادية الصغرى بالقاهرة حكمها النهائي في قضية السب والقذف بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم المحكمة في قضية سب مرتضى منصور للخطيب

قررت محكمة جنح القاهرة الاستئنافية إيقاف مرتضى منصور لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني لإهانة وإهانة النقيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد حكمت على مرتضى منصور بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه في الدعوى التي رفعها محمود الخطيب، متهمة إياه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدعوى المرفوعة من محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم 45 لسنة 2022 والمتهمة فيها محمود الخطيب. المستشار مرتضى منصور، لأنه أهانه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرتضى منصور يدعو الى السلام مع الخطيب

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد دعا إلى المصالحة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وإنهاء كل الخلافات بينهما.

وقال منصور في بيان صحفي “أدعو محمود الخطيب إلى المصالحة وإنهاء الخلافات من أجل مصلحة مصر، فهو رجل دولة معني باستقرار البلاد”.

رفض محمود الخطيب التصالح مع مرتضى منصور واستمر في الدعاوى التي رفعها ضده.