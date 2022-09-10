إيقاف حمد الله.. التحكيم يرد على الاتحاد والنصر بـ”بيان رسمي”

أصدر المركز السعودي للتحكيم الرياضي، بيانا رسميا، ظهر اليوم السبت، بشأن قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، ردا على الاتحاد والنصر.

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بدأ الجدل الواسع الذي أثاره المجتمع الرياضي السعودي بعد إعلان المدرب البرتغالي نونو سانتو عَنّْ مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله، لا سيما فِيْ تشكيل الاتحاد الرسمي ضد الرائد، خاصة وأن بعض الحقوقيين الرياضيين والإعلاميين. أشار إلَّى إمكانية خسارة 3 نقاط.

وقف الحمد الله .. التحكيم يرد على الاتحاد والنصر بـ “بيان رسمي”.

وأشار المركز السعودي للتحكيم الرياضي، فِيْ بيان رسمي، إلَّى أن المحكَمْ سلطان السميل “استقال” من القضية المغربية، عبد الرزاق حمدالله، بعد أن قدم طلبا رسميا، أوضح فِيْه أنه يريد السير. بعيد. الخلاف بين النصر والاتحاد.

وسلط مركز التحكيم الضوء على استئناف إجراءات النزاع بين النصر والاتحاد بشأن إيقاف الحمد الله.

أوقف المركز السعودي للتحكيم الرياضي، من خلال بيان رسمي، إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة من لعب كرة القدم، بانتظار صدور قرار نهائي بشأن استئناف نجم الاتحاد، الأمر الذي أغضب شريحة واسعة من اللاعبين. جماهِيْر النصر خاصة أن البعض اتهم سلطان الصامل بالتسبب فِيْ هذه القضية.

ويبدو أن سلطان السميل انسحب بعد التوترات التي اجتاحت المجتمع الرياضي السعودي، لظهُور اسمه فِيْ قضية النصر والاتحاد، باعتباره من مشجعي الهلال.

يشار إلَّى أن إيقاف عبدالرزاق حمدالله جاء ضمن العقوبات التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ قضية “التسجيلات الصوتية”، التي ندد فِيْها النصر، الاتحاد، بارتكاب أعمال غير مشروعة. مفاوضات مع اللاعب المغربي.