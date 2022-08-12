“إيقاف حمد الله باطل”.. مفاجأة تهز النصر وتثير الجدل فِيْ الاتحاد

“ايقاف عبد الرزاق حمدالله باطل”. هذا هُو أحدث ظهُور على الساحة الرياضية السعودية. عَنّْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والمهاجم المغربي الكبير.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقياداته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العالم المحمية.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* ايقاف عبد الرزاق حمدالله “باطل”.

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي، عبد الله المالكي، عَنّْ تسريب “تحقيقات” اللجنة المهنية فِيْ القضية ؛ اثبات انخدع الحمدالله.

وأشار المالكي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، إلَّى أن مديري نادي الاتحاد خدعوا النجم المغربي، عَنّْدما أبلغوه أنهم يتفاوضون معه، بموافقة مجلس إدارة النصر برئاسة موصلي المعمر. .

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وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن عبد الرزاق حمدالله عَنّْدما علم أن مفاوضات العميد معه تجري دون علم إدارة النصرة، طلب من البلوي والسعيد التوقف عَنّْ الاتصال به.

وأضاف عبد الله المالكي “اللجنة المهنية أوقفت حمدالله رغم ثبوت كل هذه المعلومات فِيْ القضية، وهُو ما يؤكد أن قرار معاقبة اللاعب خاطئ”.

وأكد المالكي أن الجاني الوحيد فِيْ القضية. إنه الاتحاد، حيث كان على “المحترف” تسوية العقوبات المفروضة على النادي ومسؤوليه.