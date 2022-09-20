“إيقاف حمد الله قبل كلاسيكو النصر والاتحاد”.. التحكيم يقول كلمته

ينتظر مشجعو كرة القدم قرار مركز التحكيم الرياضي فِيْ قضية نادي النصر ضد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الاتحاد.

وأعلنت لجنة المهنيين السعودية فِيْ وقت سابق إيقاف الحمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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من جهته، قرر المركز السعودي للتحكيم الرياضي رفع عقوبة الإيقاف المؤقت للنجم المغربي ؛ حتى القرار النهائي فِيْ القضية.

* حَقيْقَة أن قرار رفع الحظر عَنّْ الحمد الله قد أُلغي

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي بندر المطيري، عَنّْ إلغاء قرار رفع الحكَمْ الصادر بحق عبد الرزاق حمدالله. بعد انسحاب المحكَمْ سلطان الصامل وضغط النصر على المحكَمْين الجدد فِيْ القضية.

وتحت عَنّْوان “خاص” نفى المطيري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر وجود أي نية لأي حكَمْ. عكس قرار تعليق عقوبة النجم المغربي.

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وأضاف “ما يحدث الآن مع بعض وسائل إعلام نادي النصر هُو مجرد محاولة بائسة لتكرار حادثة السمل وثني الحكام عَنّْ هذا القرار”.

وأكد بندر المطيري أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي يواجه تحدياً قوياً. لإقامة العدل.

يذكر أن الاتحاد يحل ضيفا على فريق نادي النصر لكرة القدم الأول، يوم 2 أكتوبر الجاري، فِيْ الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.