“إيقاف حمد الله والاتحاد”.. حسم الجدل نهائيا

وينتظر جماهِيْر الجولة “القرارات النهائية” من لجنة احتراف ومكانة اللاعبين السعوديين فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

خلال الأيام القليلة الماضية، وردت أنباء قوية من وسائل الإعلام النصراوية حول اعتقال الحمد الله. لمدة 4 إلَّى 6 أشهر، سيُحرم نادي الاتحاد من عقود “فترتي تسجيل”.

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هذه العقوبات المحتملة ؛ ويأتي فِيْ سياق أزمة خروج النجم المغربي من قلعة العلم فِيْ نوفمبر 2022، والانتقال إلَّى العميد الفِيْدرالي، فِيْ الشتاء الماضي، ميركاتو.

* كون النقابة “عاقبت” والحمد لله

وفِيْ هذا السياق، حسم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أخيرًا الجدل حول إيقاف عبد الرزاق حمدالله، وحظر عقود النقابات.

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وكشف السرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” أن “الاحتراف” لن يفرض أي عقوبات على حمدالله ونجم الاتحاد.

وقال الصحفِيْ الرياضي “إن مياه البحر الأحمر توقفت عَنّْ التدفق، أقرب إلَّى وقف الاتحاد، ولحمد الله، بقرارات تأديبية”.