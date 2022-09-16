“إيقاف حمد الله وخصم 6 نقاط من الاتحاد”.. تصريح رسمي يهز النصر

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي على وشك مفاجأة كبرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل الكلاسيك الكبير، بين النصر والاتحاد.

يستقبل النصر، فِيْ 2 أكتوبر الجاري، أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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العلم يحتل المركز الثالث “مؤقتا” فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الوصيف”.

* رئيس الميجور يثير قضية الحمد الله مرة أخرى

وفِيْ هذا السياق، كشف فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، أن قضية احتجاج ناديه على مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد فِيْ الفريقين، لم تنته بعد. .

قدم نادي الرائد احتجاجاً رسمياً أمام لجنة الأخلاق والانضباط، بعد مباراة الاتحاد، فِيْ اليوم الرابع من منافسات الدوري. – لعدم أهلية مشاركة الحمد الله بعد رفع الإيقاف عَنّْ العمل بالمخالفة للقواعد والقوانين. كَمْا وصفت.

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وأعلن المطوع، فِيْ تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، عَنّْ استئناف رسمي، ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ب “رفض” الاحتجاج.

وأوضح رئيس الرائد أنه قدم وثائق جديدة وصفها بـ “الجيدة والقوية”، والتي قد توحي بفوز ناديه بالاستئناف.

إذا فاز الأكبر فِيْ الاستئناف ؛ يسحب النقاط الست التي حققها الاتحاد ضد الرائد والخليج. بالإضافة إلَّى ذلك، لن يتمكن حمد الله من المشاركة فِيْ انتصار الكلاسيك القادم.