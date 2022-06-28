إيقاف خدمة YOU للاتصالات فِيْ عدن.. 24 مليار ريال تنهِيْ مسيرة الشركة

وعلقت السلطات اليمنية خدمة شركة الاتصالات اليمنية العمانية فِيْ عدن وأغلقت مقرها بالعاصمة المؤقتة ومأرب.

وبررت السلطات القضائية إغلاق وإيقاف شركة الاتصالات “أنت” فِيْ عدن، بعد تأخر ضريبة المبيعات بأكثر من 24 مليار ريال، فِيْما وافق مجلس الوزراء اليمني على قرار تداوله نشطاء يمنيون لحجز جميع أصول وممتلكات الشركة. لأسباب قانونية.

كَمْا وافق القرار، الذي اطلعت العرب اليوم نيوز على نسخة منه، على تعليق الخدمة للشركة البديلة لـ MTN المسماة الشركة اليمنية العمانية (YOU) ومنح ترخيص لشركة جديدة كَمْزود خدمة. بالشراكة مع الحكومة اليمنية.

وفِيْ السياق، قالت نيابة الأموال العامة فِيْ العاصمة المؤقتة عدن، إنها فرضت حجزًا احترازيًا على شركة اتصالات “MTN YMENE” المعروفة باسم “YOU” حاليًا، بسبب عدم دفعها الضرائب المتأخرة.

وبحسب القرار فإن “إم تي إن تدين بضريبة مبيعات متأخرة لصالح مصلحة الضرائب اليمنية للأعوام 2015 و 2016 و 2017 بمبلغ 24 مليارا و 238 مليون ريال”.

انطلقت شركة الزمرد العماني للاستثمار الدولي رسمياً فِيْ 7 مارس الماضي فِيْ صنعاء وحملت اسم “أنت” كعلامة تجارية جديدة بعد الاستحواذ على أسهم وأصول شركة (إم تي إن) التي غادرت اليمن بسبب ضرائب الحوثيين.

وأثارت الخطوة فِيْ ذلك الوقت غضب الحكومة اليمنية التي رفضت إجراءات شركة (MTN) للاتصالات المتعلقة بالخروج النهائي من السوق المحلي دون التنسيق معها، فضلًا عَنّْ بيع حصتها لشركة أخرى موالية لـ. – الحوثي.

بعد أن أطلقت شركة “أنت” خدمة الجيل الرابع GSM دون الحصول على تراخيص رسمية من الحكومة اليمنية، اتهم ناشطون يمنيون الشركة بالانتماء إلَّى مليشيا الحوثي التي سبق لها أن سيطرت على جميع شركات الاتصالات الخاصة والحكومية فِيْ صنعاء. .

كَمْا تصاعدت المطالب الشعبية بشكل غير مسبوق فِيْ الآونة الأخيرة لتحرير قطاع الاتصالات من هِيْمنة الحوثيين، إثر سلسلة اغتيالات طالت قيادات عسكرية وأمنية بارزة موالية للحكومة اليمنية، بعد تجسس مدبري الانقلاب على هُواتفهم وتعقبهم. قبل تصفِيْتها.

عواقب إيقاف الخدمة

أعلنت الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات (YOU) تعليق خدماتها فِيْ مدينة عدن لأسباب خارجة عَنّْ إرادتها، وأكدت فِيْ بيان موجز أنها تسعى لاستئناف الخدمة فِيْ أسرع وقت ممكن.

وقال المستفِيْدون والمشتركون فِيْ الخدمة لـ “العرب اليوم نيوز”، إن تعليق الخدمة فِيْ عدن كان لأسباب أمنية، لكنه عطّل عمل الكثيرين ممن لديهم حسابات بنكية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات مصرفِيْة إلكترونية مرتبطة بهُواتفهم. أعداد.

خدمات MTN و YOU السابقة يستخدمها حاليًا فِيْ اليمن حوالي 4.7 مليون مشترك، ويعمل بها ما يقرب من 720 ألف موظف فِيْ جميع فروعها فِيْ اليمن، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها الشركة.

وطالب العديد من المستفِيْدين من الخدمة الحكومة اليمنية بالعمل على إيجاد بدائل متاحة فِيْ المناطق المحررة تقدم خدمة الجيل الرابع وتقلل من الانعكاسات الكارثية التي خلفتها إيقاف خدمة YOU فِيْ عدن وإغلاق مقرها الرئيسي فِيْ مأرب، وهِيْ من المتوقع أن تمتد إلَّى المحافظات المحررة الأخرى.

هناك 3 شركات للهاتف المحمول تعمل فِيْ اليمن، اثنتان منها تابعة للقطاع الخاص وتعمل على نظام GSM، بالإضافة إلَّى شركة يمن موبايل المملوكة للحكومة، المشغل الوحيد لنظام CDMA، وجميعهم خاضعون لميليشيا الحوثي.

يبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول فِيْ اليمن حوالي 20 مليون مشترك، وتتصدر شركة يمن موبايل شركات الاتصالات الثلاث. لديها حوالي 9.5 مليون مشترك.