إيقاف سلمان الفرج ومعاقبة الهلال فِيْ قضية “الكوبري”.. رد رسمي عاجل

ويتعرض نادي الهلال وقائده العظيم سلمان الفرج لخطر التعرض لـ “عقوبات جدية” خلال الفترة المقبلة ؛ فِيْ سياق ما يعرف بقضية “الجسر”.

اتهم إعلاميون مختلفون نادي الهلال بـ “استغلال” الفرج. التفاوض مع النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب جناح الأهلي وزميله فِيْ المنتخب السعودي الأول.

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وبحسب هذه الاتهامات، اتفق مدير المتصدر، مع غريب، على الانتقال إلَّى أحد الأندية الخليجية، خلال الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 ؛ ثم يعود للفريق الأزرق بعد رفع عقوبة الحرمان من العقد.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول رغم توقيعه على منافسه النصر.

* رد رسمي على الاتهامات الموجهة ضد الهلال وسلمان الفرج

وفِيْ هذا السياق رد جراح الظفِيْري الوكيل التجاري لعبد الرحمن غريب على هذه الاتهامات الخطيرة التي أثارت جدلاً فِيْ الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية.

وكتب الظفِيْري فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “كل تساؤلات حول العجز الجنسي .. أنت لا تستحق مني رسالة”. إنكار مباشر لهذه الاتهامات.

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كَمْا كذب وكيل أعمال نجم الأهلي، فكل الأنباء أكدت وجود “تسجيلات صوتية”، مما يثبت مفاوضات غريبة وسلمان الفرج ؛ ارتق إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال.

جدير بالذكر أن النصر قدم عرضاً رائعاً. استعارة غريب، من فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، خلال وجود قلعة الراقي، فِيْ الدوري الأصفر.