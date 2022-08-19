إيقاف عسكريَين ومقيم يعملون بمستشفى القوات المسلحة لبيعهم أدوية محظورة

بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الفترة الماضية، سلسلة من القضايا الجنائية، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقها. في إحدى الحالات، تم القبض على عسكريين ومقيم آسيوي كان يعمل في مستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لبيعه أدوية ممنوعة إلا بوصفة من مخزن المستشفى.

وفي حالة أخرى، تم توقيف موظف بفرع وزارة النقل واللوجستيات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطاب موجه للمحكمة العامة لنفس المنطقة يحتوي على معلومات غير صحيحة (وزارة النقل). والخدمات اللوجستية لم تنازع على موقع مملوك لمواطن) على الرغم من وجود مشروع طريق في الموقع.

القبض في الجرم المشهود

واعتقل جندي في مقر ترانزيت بإحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال ساعات الذروة.

كما تم القبض على موظف بمركز بلدي تابع لإحدى المحافظات بالجرم المشهود وهو يتسلم مبلغاً من المال من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الرسمية وتصفية الوثائق البلدية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في الرقابة والسيطرة على أي شخص يتعدى على المال العام أو يستغل المنصب لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالمنصب. حقيقة أن جرائم الفساد المالي والإداري غير مقررة، وأن الهيئة تواصل تنفيذ ما يتطلبه النظام ضد المخالفين دون تهاون.