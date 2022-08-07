“إيقاف قيد”.. أبو جبل يهزم النصر أمام “فِيْفا” فِيْ هذه الحالة

لا يوجد صوت فِيْ الشارع الرياضي السعودي، فوق صوت أزمة نادي النصر مع محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري.

وأعلن الحارس المصري، محمد أبو جبل، عبر بيان رسمي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد النصر فِيْ الفِيْفا، طالب خلالها بالحصول على قيمة العقد الذي يستمر حتى صيف 2025.

كَمْا ردت إدارة نادي النصر على أبو جبل ببيان رسمي أكدت فِيْه أن حارس المرمى قدم معلومات كاذبة لإدارة النادي التي تنهِيْ العقد مع حارس المرمى، وبمجرد التوقيع … انظر التفاصيل

وفِيْ السياق ذاته، كشف القانوني أحمد الأمير عَنّْ القضايا القانونية فِيْ هذه الأزمة، والتي خرج معظمها لصالح اللاعب إذا تم التأكد من توقيعه لعقد كامل.

الأمير يكشف الظروف القانونية

وكتب أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “إذا أثبت الانتصار أن الاتفاق المتوقع مع أوجابيل مجرد اتفاق، فسيكون النصر قادرًا على استرداد المزود من العقد”.

وأضاف “إذا أثبت اللاعب أن ما وقع عليه هُو عقد كامل، فسيحصل اللاعب على تعويض يساوي الفرق بين عقده مع النصر وعقده الحالي”.

وختم قائلاً “إن منع التسجيل فِيْ مثل هذه الحالات له متطلبات خاصة، بما فِيْ ذلك الانتهاكات المتعددة لإنهاء العقد لأسباب غير قانونية لأكثر من 4 لاعبين فِيْ الموسمين الماضيين، وهناك قرار من الفِيْفا مثلاً ؛ تم حظر الاتحاد بسبب قضية Troisi، حيث كان هناك سابقًا إنهاء لعقد أكثر من 4 لاعبين دون سبب مشروع.