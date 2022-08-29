“إيقاف مباراة النصر بسبب احتفال مرسول بارك”.. الموقف القانوني

كشف الخبير القانوني أحمد الأمير عَنّْ رأيه فِيْ واقعة احتفالية استاد مرسول بارك بعد هدف الكاميروني فنسنت أبو بكر مهاجم فريق النصر لكرة القدم ضد الوحدة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل، فِيْ سياق إطفاء أضواء ملعب مرسول بارك، خلال احتفال أبو بكر بهدفه أمام الوحدة، فِيْ المباراة التي انتهت بالفوز بهدف حر، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” (أحداث المباراة).

وتقرر اعتبار واقعة إطفاء أنوار ملعب مرسول بارك، نوعًا من الانتهاك فِيْ لعبة كرة القدم، الأمر الذي يحذر إدارة الملعب من “عقاب”.

تهديد رسمي بـ “أوقف اللعبة الرابحة” … غضب فِيْ ملعب مرسول بارك

نشر أحمد الأمير رسائل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “Twitter” نصها كالتالي

هل أثر الإغلاق الكامل للأضواء فِيْ Mursool Park أثناء المباراة على نتيجتك

طبعا لا؛ إذا كان هذا مسموحًا به طالما أنه ليس انقطاعًا كليًا للتيار الكهربائي، يتم إيقاف المباراة!

ثقافة ملعب النادي وكَيْفَِيْة إدارته فكرة وليست ضجيج! “

“أحدهم يتحدث عَنّْ المصابيح الأمامية التي تحتاج إلَّى 15 دقيقة لإعادة ضبطها وقدرتها على إعطاء إضاءة كافِيْة، ولا يعرف أن تقنية LED الجديدة لديها القدرة على التشغيل الفوري، خاصة أن العدد يقارب 300 فِيْ مرسول. ملعب بارك هُو أكثر من 300 ملعب، وهُو ما يلبي متطلبات FIFA.

“من لديه قرار إلغاء أو تأجيل أو استئناف المباراة بسبب عدم كفاية الإضاءة فِيْ الملعب حكَمْ الملعب بالطبع!”

هل أوقف الحكَمْ المباراة ورفض إعادة تشغيلها بعد احتفال الأضواء فِيْ مرسول بارك بطبيعة الحال؛ رقم

إذا كان الاحتفال صحيحا ولا يؤثر على المباراة ”.

تم تطوير مصابيح LED لملعب مرسول بارك من قبل نفس الشركة التي طورت ستامفورد بريدج (تشيلسي) وفِيْلودروم (مرسيليا) واستضافت عشرة من الملاعب الاثني عشر مباريات كأس العالم روسيا 2022.

يتميز هذا النوع من المصابيح بالقدرة على العمل على الفور وحمل أحمال التشغيل لفترات طويلة جدًا.

التصوير من داخل الملعب يكشف أن الأضواء خافتة ولم تنطفئ بالكامل، لكن البث التلفزيوني أظهر هذه اللحظات وكأن أنوار الملعب مطفأة بالكامل!

كانت جميع الأحداث التي جرت داخل الملعب خلال الاحتفال بالهدف واضحة للعيان

هناك بالفعل فرق بين البث التلفزيوني المحترف والهُواة!

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