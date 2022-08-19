إيقاف مواطن متقاعد وتشكيل 3 عسكريين في قضايا فساد بـ 36 مليون ريال

بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الفترة الماضية، سلسلة من القضايا الجنائية، مؤكدة تتويج الإجراءات القضائية ضدها.

في إحدى الحالات، تم فصل مواطن متقاعد من شركة حكومية ؛ قام خلال عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات المقاولات مقابل الحصول على مبلغ (34،900،000) أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة ألف ريال على أقساط، وتأسيس كيانات تجارية باسم أقاربه، وإصدار صور وهمية. الفواتير لإضفاء الطابع الرسمي على استلام المبالغ المذكورة وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية داخل وخارج المملكة.

تدريب عصابي

في حالة أخرى، تم القبض على عصابة مكونة من ثلاثة جنود كانوا يعملون في مركز شرطة بإحدى المحافظات واثنين من السكان من الجنسية العربية كانا يعملان ممثلين عن كيان تجاري مسجل باسم نجل جندي. وقد دفع مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال مقابل دخول حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عبر أحد الموانئ البحرية.

كما تم توقيف مدير مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (435.000) أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال وسيارتين من مواطن مقابل عمل أخيه في المركز.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في الرقابة والسيطرة على أي شخص يتعدى على المال العام أو يستغل المنصب لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالمنصب. حقيقة أن جرائم الفساد المالي والإداري غير مقررة، وأن الهيئة تواصل تنفيذ ما يتطلبه النظام ضد المخالفين دون تهاون.