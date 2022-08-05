إيقاف نجم الزمالك مباراتين بسبب الإصابة

طُرد الإمام عاشور نجم وسط الزمالك، في مباراة الجونة، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2022.

وأكدت تقارير صحفية أن الإمام عاشور قد يغيب عن الفريق الأبيض مباراتين، بحسب لوائح لجنة المسابقات، بسبب سلوكه غير الرياضي في أحد عناصر اللعبة.

وطرد الإمام عاشور بعد احتفاله بهدف فريقه الرابع ضد الجونة، حيث تسبب في سقوط السياج الحديدي على بعض الجماهير في المدرجات.

فاز الزمالك على الجونة 4-1 في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ويقترب من تحديد لقب البطولة رسميًا.