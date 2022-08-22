إيقاف 11 متهماً لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف الاحتيال وسرقة الأموال

وأعلنت النيابة العامة، عن اعتقال 11 متهماً بتهمة انتحال صفة موظفي بنك بهدف سرقة أموال وتشكيل منظمة إجرامية للاحتيال على المواطنين والمقيمين.

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (11) متهمًا شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على المواطنين والجيران من داخل أحد المنازل التي اتخذوها عشًا لهم. قوتهم. وقد تم توقيفهم على ذمة التحقيق لكون الجريمه مذكرات التوقيف بموجب قرار النيابة العامة رقم 1 تاريخ 1/1/1444 هـ ووفقاً للمادة (112) من قانون الإجراءات الجنائية.

إجراءات التحقيق

وأظهرت إجراءات التحقيق أن المتهمين تظاهروا بهوية خاطئة من خلال ادعائهم أنهم موظفين في البنك وإرسال رسائل عشوائية إلى هواتف ضحاياهم، بما في ذلك انقطاع الخدمات المصرفية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية. لإعادة تنشيطها، لإدخال الحسابات المصرفية لاحقًا والاستيلاء على مبالغ من المال.

كشفت إجراءات التحقيق عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والضحايا، بما في ذلك رمز التوثيق للوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية على منصة أبشر.

توعية المجتمع

وشدد المصدر على ضرورة توعية المجتمع بالحقائق المتعلقة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أهمية حماية البيانات الخاصة والحفاظ عليها وعدم مشاركتها أو توفيرها إلا وفق القنوات المعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة وافقت في وقت سابق على إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، لاعتقاد النيابة العامة بخطورة هذه الجرائم على الأموال الخاصة والاقتصاد الوطني، والحوكمة الجنائية في الإجراءات المتخذة. لمعالجة مثل هذه المشاكل، لا سيما تلك التي تنظمها وتديرها الشبكات العابرة للحدود، واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، مثل مصادرة الحسابات التي يتم تحويل المبالغ إليها، وتتبع المبالغ موضوع الجريمة، وتجميدها للتصرف فيها. .