إيقاف 5 مقيمين عرضوا رشوة على موظف بنك مقابل إيداع 7 ملايين ريال

بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الفترة الماضية، سلسلة من القضايا الجنائية، مؤكدة تتويج الإجراءات القضائية ضدها.

في حالة واحدة تم اعتقال (5) مواطنين. لطرح مبلغ من المال لموظف بنك مقابل إيداع مبلغ (7.215.965) سبعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً نقداً لديهم.

جرائم الرشوة

وفي حالة أخرى، ألقي القبض على مهندس عربي الجنسية يعمل في شركة بالجرم المشهود وحصوله على مبلغ (115.000) مائة وخمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال تم الاتفاق عليه في مقابل الاستمرار في دفع الرسوم المالية من إحدى شركات المقاولات “الباطن” لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق في المسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.

كما تم توقيف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ (107،000) مائة وسبعة آلاف ريال من مقيم عربي يملك شركة في المملكة مقابل السماح للشركة بالحصول على عقود من الجامعة بقيمة (8،185،000). ) ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف ريال.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في الرقابة والسيطرة على أي شخص يتعدى على المال العام أو يستغل المنصب لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالمنصب. حقيقة أن جرائم الفساد المالي والإداري غير مقررة، وأن الهيئة تواصل تنفيذ ما يتطلبه النظام ضد المخالفين دون تهاون.