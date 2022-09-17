إيقاف 8 سنوات.. عقوبة كبرى تنتظر الرياضيين فِيْ “حيازة المنشطات”

كشف محمد صالح القنبز، رئيس لجنة مكافحة المنشطات السعودية، عَنّْ عقوبة قاسية تنتظر الرياضيين فِيْ المملكة. فِيْ حالة حيازة مواد ممنوعة أو أدوية بدون وصفة طبية.

وأوضح القنباز، خلال تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، أن حيازة مواد ممنوعة أو أدوية بدون وصفة طبية تعرض الرياضي لعقوبة لا تقل عَنّْ 4 سنوات، ولا تزيد عَنّْ 8 سنوات. حتى لو لم يستخدمه الرياضي أو حاول أخذه.

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وأضاف القنباز أن حيازة المادة المحظورة تشكل مخالفة لرقابة المنشطات، وفقا لقواعد وأنظمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، مؤكدا أن تناول المواد المحظورة ليس الشرط الوحيد لفرض العقوبة. لكن الحيازة هِيْ أيضًا واحدة من الجرائم العشر المحظورة.

وتابع “إذا تم اكتشاف أي مادة ممنوعة أو مخدر غير مصرح به فِيْ سيارة الرياضي، فهذه مخالفة، ما لم يثبت الرياضي أن شخصًا ما استخدم سيارته، وفِيْ هذه الحالة يجب على هِيْئة مكافحة المنشطات إثبات ذلك على الرغم من وجود كان الرياضي يتحكَمْ بشكل كامل فِيْ سيارته، لكنه كان يعلم أن هناك قيودًا وكان ينوي السيطرة عليها “.

وأشار القنباز إلَّى أن الرياضي سيخضع أيضًا لعقوبة الحيازة، إذا تم اكتشاف المادة المحظورة داخل حقيبته، أو إذا طلب اللاعب المادة عَنّْ طريق البريد من خارج المملكة العربية السعودية.

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