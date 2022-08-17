إيلون ماسك تغريدة شراء نادي مانشستر يونايتد مزحة ولن أشتري أي فريق رياضي

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفِيْذي للملياردير تسلا، إنه كان يمزح بشأن تغريدته بشأن شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وكتب ماسك عَنّْدما سأله أحد المستخدمين عَنّْ مدى جدية شراء النادي “لا، هذه مزحة طويلة الأمد على تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي”.

يمتلك المسك تاريخًا من التغريدات غير ذات الصلة.

بدأ يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي، حيث خسر 2-1 على أرضه أمام برايتون وهُوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-0 أمام برينتفورد.

يونايتد من أبرز الأندية فِيْ العالم، حيث فاز بالدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلَّى كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

تبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه.

وشهدت السنوات الأخيرة احتجاجات من جماهِيْر يونايتد ضد عائلة جليزر التي اشترت النادي عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعها فِيْ الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات ضد الأسرة زخما العام الماضي بعد قرار يونايتد المشاركة فِيْ مشروع الدوري الأوروبي الممتاز، الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

طلب بعض المعجبين من Musk شراء United بدلاً من Twitter.

يحاول Musk التراجع عَنّْ صفقة شراء Twitter البالغة 44 مليار دولار، مما دفع الشركة لمقاضاته.