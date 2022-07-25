إيلون ماسك متهم بلإقامة علاقة مع زوجة صديقه المقرب.. ويرد عبر تويتر

تتواصل فضائح علاقات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وهذه المرة أزلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الستار على علاقة ماسك بزوجة أحد أصدقائه المقربين.

وفِيْ التفاصيل، قالت الصحيفة إن المؤسس المشارك لـ “جوجل” سيرجي برين قرر رفع دعوى طلاق على زوجته “نيكول شاناهان”، بعد أن علم أنها كانت تخونه مع صديقه إيلون ماسك، رغم أنه دعم ماسك خلال الأزمة المالية التي حدثت فِيْ عام 2008 ؛ على نجاح شركته الكهربائية، تسلا، بحسب تقرير صادم صدر يوم الأحد.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عملاقي التكنولوجيا كانا صديقين حميمين منذ فترة طويلة، حيث صرح ماسك فِيْ مقابلة أنه كان زائرًا منتظمًا لمنزل برين فِيْ سيليكون فالي لسنوات عديدة، مما يشير إلَّى أنه التقى بزوجة صديقة نيكول شاناهان. ، فِيْ تلك الفترة.

وذكر مصدر مقرب من الصحيفة أن برين وشاناهان انفصلا لكنهما عاشا معًا فِيْ نفس المنزل، بالتزامن مع الخيانة التي حدثت فِيْ ديسمبر من العام الماضي.

وتقدم برين، الذي تبلغ ثروته 90 ألف مليون دولار، بطلب للطلاق فِيْ يناير، مؤكدا أن علاقته بزوجته لا يمكن إصلاحها من خلال خلافات لا يمكن التوفِيْق بينها.

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن دعوى الطلاق جاءت بعد عدة أسابيع من اكتشاف الزوج براين أن شاناهان قد اتصل بصديقه، أغنى رجل فِيْ العالم، ولم يرسل أمرًا إلا لمستشاريه الماليين بتصفِيْة استثماراته فِيْ شركات ماسك المختلفة وسط تزايد التوتر بين المليارديرات.

من جانبه، رد ماسك عبر تويتر على الأخبار التي أحدثت ثورة فِيْ الإنترنت وادعى خيانته لصديقه المقرب من زوجته، قائلاً “هذا الخبر لا أساس له من الصحة، أنا وسيرجي صديقان، وكنا معًا فِيْ حفلة الليلة الماضية. .. ! لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال 3 سنوات، وفِيْ كلتا الحالتين كان هناك العديد من الأشخاص الآخرين. لا يوجد شيء رومانسي بيننا “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن برين أنقذ ماسك فِيْ عام 2008 من خلال منح ما يقرب من نصف مليون دولار لشركته “تيسلا”، حيث كانت تكافح من أجل زيادة الإنتاج فِيْ خضم الركود الكبير.

وليست هذه هِيْ الفضيحة الوحيدة فِيْ تاريخ ماسك، فقد ورد سابقًا أنها أنجبت توأمان من أحد مديري مشاريعها، يُدعى سيفون زيليس (36 عامًا) فِيْ نوفمبر 2022، حيث طلبوا تغيير الأسماء. من الطفلين “الحصول على اسم عائلة والدهما واحتواء عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط.

تعود علاقة Zylis المهنية مع Musk إلَّى أبريل 2016 على الأقل، بناءً على ملفه الشخصي على LinkedIn ؛ أصبحت مستشارة لـ OpenAI، والتي يعد Musk أحد مؤسسيها البارزين، وهُو مختبر أبحاث غير ربحي مع مهمة معلنة “ضمان أن الذكاء الاصطناعي يفِيْد البشرية جمعاء”.

لدى ماسك 10 أطفال من أمهات مختلفات، توفِيْت أولهن بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ عام 2002.