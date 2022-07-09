إيلون ماسك و”تويتر” إلَّى “المحاكَمْ”.. صفقة أتلفها “الوهم”

وصلت عملية استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موقع تويتر، والتي بلغت 44 مليار دولار، إلَّى محطتها الأخيرة، ليس لمحفظة ماسك، ولكن أمام القضاء.

أعلن الملياردير التكنولوجي الأمريكي Elon Musk عَنّْ انتهاء محاولته شراء موقع التدوين المصغر “Twitter”.

وأشار إلَّى عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الشركة فِيْما يتعلق بالحسابات المزيفة المزعومة، وفقًا لوثيقة مقدمة إلَّى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نُشرت يوم الجمعة.

لعدة أسابيع، شكك Elon Musk علنًا فِيْ أرقام Twitter، والتي يرى العديد من المحللين أنها محاولة لدفع أسعار أسهم عملاق التكنولوجيا إلَّى الانخفاض.

وتراجعت أسهم تويتر بأكثر من 6٪ خلال ساعات التداول بعد الإعلان.

يشار إلَّى أن ماسك ركز منذ منتصف مايو الماضي على تقديرات تويتر الخاطئة المزعومة لعدد الروبوتات والحسابات المزيفة التي تستخدم الخدمة، معلنا تعليق صفقة الاستحواذ نتيجة لذلك.

محامو إيلون ماسك

فِيْ الوثيقة المقدمة إلَّى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قال محامو ماسك إن تويتر فشل فِيْ تزويد ماسك وموظفِيْه بالبيانات اللازمة للتحقق من مزاعمهم بشأن الحسابات المزيفة، قائلين إن عدم قيامهم بذلك يشكل خرقًا للعقد، السماح للمسك بالتخلي عَنّْ الصفقة.

ومع ذلك، يبدو أن تويتر يريد فرض البيع بالسعر المتفق عليه، وأشار إلَّى استعداده لرفع دعوى قضائية فِيْ هذا الصدد.

مجلس إدارة تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة

غرد رئيس مجلس إدارة Twitter، بريت تايلور، يوم الجمعة، بعد وقت قصير من انتشار الخبر، “إن مجلس إدارة Twitter ملتزم بإتمام الصفقة بشأن السعر والشروط المتفق عليها مع السيد Musk و (المجلس) يخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاندماج”.

اتفق Musk و Twitter على شرط غرامة بقيمة مليار دولار لمن ينسحبون من الصفقة، ومع ذلك، إذا كان Twitter ينوي فرض الشراء بموجب الشروط المتفق عليها، فقد تصبح الأمور صعبة للغاية على Musk.

فِيْ محاولته لشراء عملاق التكنولوجيا، عرض ماسك على مساهمي تويتر 54.20 دولارًا للسهم الواحد، والتي ستكون صفقة جيدة لهم حتى قبل ما أعلنه ماسك يوم الجمعة،

تم تداول السهم عَنّْد 36.81 دولار فقط.

تكهن بعض المحللين بأن Musk لم يعد على استعداد للالتزام بالعرض الأصلي فِيْ ضوء انخفاض قيمة سهم Twitter منذ أن قدم عرضه.

كَمْا أنه كان يبحث عَنّْ طريقة للابتعاد عَنّْ صفقة 44 مليار دولار منذ ذلك الحين.