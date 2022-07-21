إيلون ماسك يبيع بيتكوين بـ”خسارة” ويحتفظ بعملة “كلابية”.. ما القِصَّة

باعت Tesla جزءًا كبيرًا من مقتنياتها من البيتكوين بخسارة، وهُو استثمار ساعد فِيْ إضفاء الشرعية على أكبر عملة مشفرة فِيْ العالم.

قالت Tesla فِيْ تقرير أرباح الشركة إنها باعت حوالي 75٪ من عملات البيتكوين الخاصة بها، مضيفة حوالي 936 مليون دولار نقدًا إلَّى الميزانية، وفقًا لبلومبرج.

1.5 مليار دولار

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية فِيْ فبراير 2022 أنها استثمرت 1.5 مليار دولار فِيْ Bitcoin، وبعد ذلك باعت 10٪ من العملة المشفرة فِيْ أبريل.

قالت الشركة إن أصولها الرقمية تقلصت إلَّى 218 مليون دولار، وأن ضعف هذه العملة أضر بربحية الربع الثاني.

خسرت Tesla حوالي 200 مليون دولار نتيجة انخفاض قيمة محفظة البيتكوين الخاصة بها. تراجعت Bitcoin من مستوى قياسي منخفض بلغ حوالي 69000 دولار فِيْ نوفمبر.

مكاسب تبذر

تخلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية عَنّْ المكاسب بعد أن كشفت Tesla أنها باعت العملة المشفرة، وانخفضت بنسبة 1.6٪ إلَّى 22،928 دولارًا.

أصبح Elon Musk، الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla، له تأثير كبير فِيْ مجال العملات المشفرة. لقد دعم Dogecoin من خلال التغريد بديلاً، ونشر صورًا لكلبه، Volki، الذي كان تميمة Dogecoin و Shiba Inu. وعَنّْدما أقامت Tesla حفلة ضخمة لمصنعها الجديد فِيْ أوستن فِيْ أبريل، حملت الطائرات بدون طيار صورة Doge Queen.

كان احتضان ماسك للبيتكوين بمثابة حافز للعملة الرقمية بعد أن قبلت تسلا لفترة وجيزة استخدام العملة المشفرة المرمزة لشراء سياراتها، لكنها علقت لاحقًا خيار الدفع، مشيرةً إلَّى مخاوف بيئية بشأن عمليات التعدين الخاصة بها.

وعود القناع

على الرغم من ذلك، وضع ماسك نفسه كَمْؤيد للعملات المشفرة، ملمحًا فِيْ الأسابيع الأخيرة إلَّى أن شركته الأخرى، SpaceX، قد تنضم إلَّى Tesla فِيْ قبول Dogecoin لشراء البضائع فِيْ المستقبل.

تشير التقديرات التقريبية إلَّى أن Tesla باعت عملة البيتكوين بحوالي 30 ألف دولار لكل وحدة، مع الاحتفاظ بـ 218 مليون دولار من الأصول الرقمية فِيْ ميزانيتها العمومية، وفقًا لحسابات جوش أولسويتز، رئيس الأبحاث فِيْ صندوق إدارة العملات الرقمية Valkyrie Investments. (فالكيري للاستثمارات).

“من المحتمل أن تكون ظروف السوق شديدة الانخفاض منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى الحاجة إلَّى النقد فِيْ الميزانية العمومية، قد ساهمت فِيْ[Tesla’s]يقول أولسفِيْتش “من منظور إدارة الخزانة، ربما كان التقلب السلبي غير جذاب للغاية بحيث لا يمكن تجاهله على المدى القريب”.