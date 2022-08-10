إيلون ماسك يتخلص من حصة جديدة فِيْ تسلا.. الملياردير يبحث عَنّْ سيولة

باع Elon Musk أكثر من 6.9 مليار دولار من أسهم Tesla، وفقًا لإيداعات جديدة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

أفاد الموقع الإخباري الأمريكي، أكسيوس، أن البيع جاء بعد أسابيع من محاولة الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla سحب صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء Twitter والدعوى القضائية اللاحقة ضد شركة التكنولوجيا العملاقة.

يشار إلَّى أنه قبل أقل من أربعة أشهر، قال ماسك إنه لم يعد يخطط لبيع أسهم Tesla بعد بيع ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسْهُمْ فِيْ أعقاب صفقة Twitter.

باع Musk الآن حوالي 32 مليار دولار من أسهم Tesla فِيْ الأشهر العشرة الماضية، وفقًا لـ Bloomberg News.

فِيْ 6 أغسطس، قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla إن مجلس إدارتها وافق على تقسيم كل سهم من الأسْهُمْ العادية للشركة إلَّى ثلاثة وتحويل كل سهم موجود إلَّى ثلاثة أسهم جديدة فِيْ إجراء يجعل المشاركة فِيْ الشركة أسهل بالنسبة لصغار المستثمرين. .

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية الفاخرة، إن كل مساهم مسجل فِيْ 17 أغسطس 2022، سيحصل على توزيعات أرباح من سهمين إضافِيْين من الأسْهُمْ العادية لكل سهم مملوك فِيْ ذلك الوقت، والتي سيتم توزيعها بعد إغلاق التداول فِيْ 24 أغسطس 2022. .

سيبدأ التداول على أساس تجزئة الأسْهُمْ المعدلة فِيْ 25 أغسطس 2022.

فِيْ حين أن تجزئة السهم لا يغير القيمة السوقية للشركة، إلا أنه يقلل من سعر السهم. يمكن أن تجعل هذه الأسْهُمْ أكثر جاذبية، خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين، على الرغم من أن العديد من الوسطاء يعرضون بالفعل شراء الأسْهُمْ على أساس تناسبي.

ومع ذلك، لا يزال هذا الإجراء شائعًا لدى الشركات، حيث تقوم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل أمازون والشركة الأم لجوجل، ألفابت، بإجراء تقسيم للأسهم هذا العام.