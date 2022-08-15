إيلون ماسك يحتفل بالسيارة تسلا رقم مليون فِيْ الصين.. كَمْ أنتجت خارجها

كشف إيلون ماسك، أغنى رجل فِيْ العالم، الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla Electric Vehicle Company، عَنّْ إنتاج مليون سيارة فِيْ مصنع الشركة فِيْ الصين.

وأوضح ماسك أن تسلا صنعت أكثر من 3 ملايين سيارة، ومن هذا الإجمالي، أنتج مصنع تسلا فِيْ شنغهاي بالصين مليون سيارة، بحسب آخر تغريدة لماسك.

وكتب ماسك على موقع تويتر “تهانينا لجيجا شنغهاي على صنع السيارة رقم مليون! لقد صنعت تسلا أكثر من 3 ملايين مركبة”.

مصنع تسلا فِيْ الصين

يأتي إعلان ماسك بعد شهُور من الإغلاق ونقص قطع الغيار فِيْ الصين، الأمر الذي هدد إنتاج تسلا، حيث أوقفت الشركة معظم إنتاجها فِيْ مصنعها فِيْ شنغهاي فِيْ يوليو بسبب ترقية تهدف إلَّى رفع الإنتاج الأسبوعي للمصنع إلَّى 22 ألف وحدة، مقارنة بمستويات الإنتاج. حوالي 17000 فِيْ يونيو. / يونيه.

يأتي الإنتاج المتفشي فِيْ مركز التصنيع الأكثر إنتاجية للشركة بعد أن أدت خسائر الإنتاج خلال عمليات إغلاق COVID-19 التي استمرت شهرين فِيْ شنغهاي إلَّى ضرب هامش ربح الشركة فِيْ الربع الثاني.

إلَّى جانب مصنع Tesla فِيْ شنغهاي، تمتلك الشركة مصانع أخرى فِيْ كاليفورنيا وتكساس بالإضافة إلَّى مصنعها الجديد بالقرب من برلين بألمانيا.

مستقبل تسلا

رفعت Tesla خطة الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها بنحو مليار دولار حيث تتطلع إلَّى زيادة الإنتاج عبر منشآتها الجديدة فِيْ تكساس وبرلين، على الرغم من مواجهة العديد من مشكلات سلسلة التوريد، فضلاً عَنّْ إغلاق الصين.

تهدف Tesla إلَّى تحقيق نمو بنسبة 50 فِيْ المائة فِيْ عمليات التسليم هذا العام، على الرغم من صعوبة تحقيق هذا الهدف بسبب انخفاض الطلب.

صرح ماسك سابقًا أن المصانع الجديدة فِيْ برلين وتكساس تهدف إلَّى إنتاج 5000 سيارة أسبوعيًا بحلول نهاية العام، مضيفًا أن برلين أنتجت 1000 سيارة أسبوعياً الشهر الماضي.

انخفض سهم Tesla بنحو 25٪ فِيْ عام 2022 حيث أعاد المستثمرون تقييم الشركات سريعة النمو فِيْ مواجهة مخاوف التضخم والاقتصاد الكلي. باع Musk أيضًا أكثر من 7 ملايين سهم من Tesla الأسبوع الماضي، بقيمة حوالي 6.88 مليار دولار.

تبلغ ثروة الملياردير الأمريكي والمدير التنفِيْذي لشركة Tesla، Elon Musk، 265.7 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس فِيْ الوقت الفعلي.