هزت عملة “البيتكوين” عرش أغنى رجل فِيْ العالم، إيلون ماسك، بعد انخفاض كبير فِيْ العملة التي تعد تسلا أحد أكبر المستثمرين فِيْها.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 60٪ منذ بداية العام الجاري، بعد أن لامس سقف 69 ألف دولار فِيْ نوفمبر الماضي، وهُو أعلى مستوى سجلته أشهر عملة فِيْ العالم، حيث كان عَنّْد مستوى 47 ألف دولار فِيْ بداية العام بينما يتم تداولها حاليا عَنّْد 19 ألف دولار.

يواجه الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla Elon Musk خسارة قياسية تبلغ حوالي 650 مليون دولار من استثمار شركته فِيْ Bitcoin، بعد انخفاض كبير فِيْ قيمة العملة المشفرة.

اشترت Tesla ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين فِيْ أوائل العام الماضي، فِيْ خطوة جذرية جعلتها أكبر شركة تنقل جزءًا من احتياطياتها النقدية إلَّى العملة المشفرة.

لكن تبين أن رهان صانع السيارات كان خسارة فادحة فِيْ الأشهر الأخيرة حيث تحطمت عملة البيتكوين إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 18 شهرًا.

يتم تداول Bitcoin بحوالي 19000 دولار، مما يجعل استثمار الشركة يقدر بنحو 822 مليون دولار. يأتي ذلك بعد أن سجلت الشركة قيمة مقتنياتها من البيتكوين عَنّْد 1.26 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، وفقًا لـ aitnews.

بينما كانت القيمة السوقية للعقار تقترب من ملياري دولار، فإن الممارسات المحاسبية تعَنّْي أن الشركة لا تسجل مكاسب على استثماراتها حتى تبيعها.

هذا يعَنّْي أنه من المحتمل أن تسجل Tesla انخفاضًا فِيْ مقتنياتها من البيتكوين بحوالي 650 مليون دولار عَنّْدما تعلن عَنّْ نتائج ربع سنوية فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

انخفضت العملة المشفرة بنسبة 60٪ من 46700 دولار فِيْ بداية العام وما يقرب من 75٪ من أعلى مستوى لها فِيْ نوفمبر.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم إلَّى إضعاف الاهتمام بالأصول الرقمية. تأثرت الأسعار أيضًا بسلسلة من الأزمات فِيْ شركات العملات المشفرة.

وقبلت Tesla لفترة وجيزة Bitcoin كوسيلة للدفع العام الماضي. كان هذا مصدر قلق كان يتحدث عَنّْه العديد من أعضاء مجتمع الشركة عَنّْدما أعلنت Tesla لأول مرة عَنّْ استثمارها فِيْ Bitcoin.

خسارة تسلا

انتقد الكثيرون الشركة لعدم تفكيرها فِيْ الأمر فِيْ المقام الأول قبل الاستثمار فِيْ البيتكوين.

لكن Tesla علقت استخدام Bitcoin بعد أن أثار Elon Musk مخاوف بشأن بصمتها الكربونية.

أشارت الشركة فِيْ ذلك الوقت إلَّى أنها لن تبيع حصتها فِيْ البيتكوين وأنها تخطط لاستئناف تلقي مدفوعات البيتكوين بمجرد أن تظهر الشبكة مزيجًا أعلى من مصادر الطاقة المتجددة.

تبلغ قيمة استثمار Tesla فِيْ Bitcoin الآن حوالي 822 مليون دولار، لكن حيازاتها من البيتكوين تمثل 10٪ من مركزها النقدي و 0.1٪ من إجمالي قيمتها السوقية.