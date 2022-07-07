إيلون ماسك يخفِيْ توأما استقبله العام الماضي.. وهذه أم طفليه

استقبل Elon Musk، الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla و SpaceX، أغنى رجل فِيْ العالم، طفلين فِيْ نهاية العام الماضي، فِيْ جو من السرية والسرية بعيدًا عَنّْ إثارة أي ضجة إعلامية.

وفقًا لوثائق المحكَمْة التي حصلت عليها Business Insider، تمت الإشارة إلَّى أن Elon Musk، 51 عامًا، أنجبت توأمان من مدير أحد مشاريعه، يدعى Sivon Zelis (36 عامًا)، فِيْ نوفمبر 2022، منذ أن قدما التماسًا للتغيير. . الأسماء القانونية للطفلين “للحصول على اسم” عائلة والدهما، وتضمين عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط “.

على الرغم من عدم تأكيد محتوى الوثائق رسميًا، فقد لوحظ أن طلب تغيير الاسم تم تقديمه مبدئيًا فِيْ أبريل 2022 وتم منحه فِيْ أوائل مايو، ويحتوي على ختم المحكَمْة وتوقيع ماسك، مما يشير إلَّى أنه الأب و Zillis هِيْ الأم.

تعود علاقة Zelis المهنية مع Musk إلَّى أبريل 2016 على الأقل، بناءً على ملفها الشخصي على LinkedIn، حيث أصبحت مستشارة لـ OpenAI، التي أسسها Musk، وهُو مختبر أبحاث غير ربحي له مهمة معلنة. “. الإنسانية.”

هذه ليست التوائم الأولى التي أنجبها ماسك، فقد كان لديه توأمان مع زوجته الأولى، جاستن، فِيْ عام 2004 قبل أن يرحب بثلاثة توائم بعد ذلك بعامين. لديه أيضًا طفلان من صديقته السابقة، المغنية البريطانية كلير باوتشر، المعروفة باسم Grimes.

فِيْ 24 مايو، نشر ماسك تغريدة على حسابه على تويتر تحدث فِيْها عَنّْ انخفاض معدل المواليد فِيْ الولايات المتحدة من أدنى مستويات مستدامة فِيْ ما يقرب من 50 عامًا ؛ هذا يدل على اهتمامك بإنجاب الأطفال.

لقد حث الملياردير الأمريكي على زيادة الأمومة لضمان استمرار البشرية، وإلا سينتهِيْ العالم، على حد تعبيره ؛ جاء تحذيره بعد توقعات بانخفاض عدد سكان العالم لأول مرة فِيْ عام 2100 وأن ذلك سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية.

وقال ماسك “لا يوجد عدد كاف من الناس للحفاظ على البشرية”، مشيرًا إلَّى تقارير تفِيْد بأن عدد سكان العالم سينخفض ​​للمرة الأولى منذ قرون.