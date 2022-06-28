إيلون ماسك يدفع فاتورة ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا

قفزت تكلفة شحن بطارية السيارة الكهربائية الأكثر شهرة في بريطانيا، Tesla Model 3، بنسبة 37٪ منذ ديسمبر الماضي.

جاء ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد، وتوقعات بزيادة جديدة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

تبلغ تكلفة شحن بطارية سيارة Tesla المملوكة للملياردير Elon Musk في المنزل 22.98 جنيهًا، وقد ترتفع بنسبة 42٪ تقريبًا لتصل إلى نحو 32.62 جنيهًا في أكتوبر المقبل عندما يتم تعديل سقف أسعار الكهرباء في البلاد، مما يقلل مبيعات سيارات Tesla. .

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار البنزين في بريطانيا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية، لتصل تكلفة ملء خزان سيارة عادية إلى أكثر من 100 جنيه (123 دولارًا). كما ارتفعت تكلفة شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

ارتفع سعر شحن البطارية باستخدام وحدات الشحن العامة عالية السرعة إلى 48 بنسًا للكيلوواط / ساعة في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 35 بنسًا للكيلوواط / ساعة في ديسمبر الماضي، وهي نفس أسعار الشحن في محطات الوقود.

ارتفع سعر الجملة للكهرباء في بريطانيا بأكثر من الضعف خلال العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي القياسي نتيجة للحرب الروسية ضد أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير.

في الوقت نفسه، يعد شحن السيارات الكهربائية للوصول إلى 80٪ من طاقة البطارية باستخدام الكهرباء المنزلية أقل تكلفة، حيث يصل أعلى سعر للكهرباء المنزلية إلى 28 بنسًا للكيلوواط / ساعة، وفقًا لأقصى أسعار للكهرباء في الدولة.

ألمح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى إمكانية قيام حكومته بتقديم مزيد من المساعدات للمواطنين الذين يعانون من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، في وقت أدى ارتفاع معدل التضخم إلى خفض قوتهم الشرائية.

وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج أن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك خفض ضريبة الوقود في مارس الماضي بواقع 5 بنسات (6 سنتات) للتر، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن الارتفاع المتتالي في أسعار الوقود منذ ذلك الوقت عوض أثر خفض ضريبة الوقود.